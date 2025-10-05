Mipalit sa tindahan gisumbag, suspek sikop

Nipalit og pagkaon sa tindahan gisuntok sa iyang silingan buntag sa Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa Brgy. Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nailhan sa alyas nga "Alden", 36 anyos, ulitawo, ug nagpuyo sa Foot Hill Ridge, Sitio Kalubihan, Talamban.
Si Alden nagpalit lang unta og pagkaon dihang kalit siyang giduol ug gipauwanan og kinumo sa suspek nga si akyas Dindo, 34. Wa'y igong rason ang suspek sa pag-atake sa biktimsa nga nagisi ang tuong aping ug gidala sa tambalanan.
Dunay mga silingan nga niluwas sa biktima hinungdan nga naundang ang pagpangataki.
Kasamtangan gitanggong ang suspek sa Talamban Police Station 8 ug gitakdang pasakaan og kasong Physical Injury. / GPL