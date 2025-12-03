Mipasalba sa armas agi’g self-defense, gidakop

Nabalhog ang usa ka 40-anyos nga lalaking hubog human nagpasalba sa iyahang dili lisensyadong armas sa miaging adlaw sa Lungsod sa Minglanilla.
Giila ang dinakpan sa alyas nga Gary, usa ka pintor, ug nagpuyo sa nahisgutang lungsod.
Sa inisyal nga imbestigasyon, girespondihan sa kapulisan ang nadawat nilang taho gikan sa usa ka concerned citizen.
Kalit lang nagpabuto ang suspek kinsa nakahatag og kalisang sa mga residente sa lugar diin ubos kini sa ilimnong makahubog.
Ang suspek niangkon sa iyang pagpasalba tungod kay gikulata siya ug nabun-og.
Niadtong higayona, nagtagay sila kauban iyang higala ug dunay laing nasagol ug iyang gituohan nga maoy nagkulata niya.
Nagpasalba ang suspek aron paghadlok sa nangulata niya.
Nasakmit kapulisan ang .22 revolver nga pistola ug gihipos kini isip ebidensya.
Anaa na sa Minglanilla Police Station ang maong dinakpan ug gipaabot nga mag-atubang og tukmang kaso. / JDG