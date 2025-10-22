‘Mipatay’ niadtong nag-online games, sikop

Gitumbok nga mamumuno sa 22-anyos nga ulitawo samtang nagduwa og computer niadtong Oktubre 12, 2025, ang malampusong nadakpan sa buy-bust human nakuhaan og gituohang shabu nga mobalor og kapin P100,000 alas 8:05 sa kagabhion, Oktubre 21, sa Sityo Upper Suran, Barangay Kinasang-an, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga nagtingkagol sa Inayawan Police Station giila nga si alyas Kaloy, 20, giisip nga usa ka Street level individual nga drug personality, dunay kapuyo ug residente ra sa naasoy nga barangay.
Nasakmit gikan sa suspek ang 15.24 gramos nga gituohang ilegal nga drugas nga adunay standard drug price nga P103,632 sa gipahigayon nga buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agenc (PDEA) 7 ug sa koordinasyon sa Inayawan Police Station.
Giangkon ni Kaloy atol sa interbyu nga nabuhat niya ang ilegal nga kalihukan tungod sa tumang kalisod.
Maka-dispose siya og 5 gramos sa ilegal nga drugas matag semana.
Nibutyag sab siya nga 13-anyos pa lang gasugod na siya og gamit ingon man pagpamaligya og shabu ug kaupat na siya gabalik-balik sa prisohan sa kasong Robbery ug illegal drugs.
Apan sa pasangil nga pagpusil kang Christian Molina, hugot nga nanghimakak ang suspek nga siya ang responsable tungod kay higala niya ang napatay.
Nangatarungan ang dinakpan nga niadtong higayona anaa ra siya sa ilang balay apan giingong nakahisgot kaniya ang biktima nga dunay nagbahad sa kinabuhi niini.
Nitug-an kini nga kalambigitan sab sa ilegal nga drugas ang hinungdan sa pagbahad.
Kahinumduman nga niadtong Oktubre 12, alas 10:00 sa gabii, gipusil si Molina sulod sa computer shop sa Sityo Upper Santo Niño, Barangay Kinasang-an diin makita sa CCTV footage nga nagtaptap ang mamumuno sa nawong ug nisibat dayon human sa maong krimen. / JDG / GPL