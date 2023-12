‘Mipatay’ polis, napatay

Patay sa engkwentro ang giila nga number 1 most wanted person sa Central Visayas (CV) nga suspek sa pagpusil-patay kang Police Corporal Ryan Languido Baculi niadtong Nobiyembre 15, 2023, atol sa buy-bust sa kapulisan sa Brgy. Kinasang-an, dakbayan sa Sugbo.

Armado og warrant of arrest ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit uban sa Regional Special Operations Group (RSOG 7) ug Talisay City Police Station batok kang Jenecy Rafols, alyas Atong Bacalso Rafols, sa Purok 2 Campo, Barangay Tapul, bukirang dapit sa dakbayan sa Talisay, alas 6:15 sa buntag sa Miyerkules, Disyembre 13, 2023.

Ang warrant of arrest giluwatan ni Judge Estela Alma Singco-Caruso sa Branch 12 sa Regional Trial Court (RTC) sa dakbayan sa Sugbo nga pinitsahan og Disyembre 9, 2023 sa kasong murder nga walay gitugot nga piyansa.

Apan sa dihang ila na unta nga dakpon ang akusado, gi­ingong nidagan sa luyo sa payag ug dayong pamusil sa mga polis nga niresulta sa pagkaigo sa abaga ni Police Corporal Rodgie Louell Montejo.

Nibawos ang mga polis hinungdan nga napatay nila si Rafols nga naigo sa kalawasan.

Nakuha sa mga polis ang usa ka kalibre .45 nga armas nga maoy gigamit sa suspek sa pagpamusil sa mga polis.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ilang gidakop ang hinigugma ni Rafols nga si Emaila Flores Gabutero.

Lakip sa gidakop mao ang tag-iya sa balay nga si Ramil Cabigas Eligin.

Sa imbestigasyon sa Police Regional Office (PRO 7), na-monitor ang lihok ni Rafols sa iyang pagsaka sa Barangay Tapul niadtong Biyernes Dis­yembre 8, 2023 ug nitago na sa usa ka payag gikan sa Barangay Inayawan.

Niapas ang iyang hinigugma sa dihang nahimutang na siya sa maong lugar.

Gani sa milabay nga adlaw naggamit pa sila sa ilegal nga drugas uban sa tag-iya sa payag nga iyang gipuy-an.

Dunay nihatag og impor­mas­yon sa kapulisan sa nahimutangan ni Rafols ug nakompirmar usab nila sa ilang intelligence monitoring gamit ang teknolohiya.

“This is a mixture of human intelligence as well as we are utilizing technical kining gitawag natog signal intelligence...” matod ni Pelare.

Dugang ni Pelare nga wala gyud makabiya si Rafols sa Sugbo nga unang gika report nga nakalarga paingon sa lalawigan sa Bohol agi sa Barangay Tanke, dakbayan sa Talisay.

Masaligon ang kapulisan nga ang sunod nila nga madak­pan mao si Ramil Salazar nga padayon pa nga nagtago-tago hangtod ning panahuna.

Subay sa maong kalamboan, gihulagway ni Pelare nga naha­tagan na og hustisya ang kama­tayon sa ilang kaubang polis.

Gipasalig sa PRO-7 nga hata­gan nila og pasidungog ang mga polis nga nakapatay kang Rafols, lakip na ang paghatag og award kang Montejo nga luwas na ang kahimtang.

‘DI TINUOD’

Ang tag-iya sa payag nga gitagoan ni Rafols nga si Ramil mihimakak nga kaila sila sa suspek sanglit igo lang kini nagpatambal sa ngipon.

Iyang gibutyag sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu nga manambal siya’g sakit sa ngipon gamit ang katsubong, usa ka matang sa tanom nga herbal nga kon dagkutan ang dahon niini, daw sama kini sa marijuana.

Apan nihangyo si Rafols nga mopuyo lang una sa makadiyot sa iyang payag uban sa iyang hinigugma.

Atol sa pagbuto-buto, dali siya nga nihupo ilawom sa ilang abuhan sa kusina ug diha na siya nigawas nga namingaw na.

Apan alang kang Pelare nga apil nga mapasakaan si Ramil sa kasong obstruction of justice ug didto na niini ihatag sa korte ang iyang pagpasabot.