Mipatay sa 3 ka lalaki gipangita

Nagpadayon ang kapulisan sa lungsod sa Daanbantayan sa pagpangita sa mga responsable sa pagpatay sa tulo ka mga lalaki nga dunay daghang mga samad dinunggaban sa lawas ug dunay mga bun-og sa kalawasan timailhan nga gikulata sa wala pa kini patya sa Purok Manga 2, Brgy. Pajo.

Subay niini, si Police Colonel Percival Zorilla, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CCPO), nipahibawo nga gipangusgan karon sa Daanbantayan Police Station ang ilang imbestigasyon labot sa maong insidente.

Gikondinar niya ang maong linuog nga krimen sa maong lungsod nga mikutlo sa tulo ka kinabuhi dungan sa pasalig nga ilang sulbaron ang kamatayon sa tulo aron mahatagan sila og hustisya.

“I condemn the senseless violence in Daanbantayan, Cebu that claimed three lives. The Cebu Police Provincial Office and Daanbantayan Police are committed to delivering justice swiftly. We urge the public to assist by providing any information that could aid the investigation. Let us stay vigilant and united against crime," matod ni Zorilla.

Giawhag ni Zorilla ang publiko nga pabilin nga mag binantayon ug makig-alayon sa mga otoridad kung dunay kasayuran sa nahitabo sa mga biktima.

Kahinumdoman nga napalgan nalang nga wala nay kinabuhi ang mga biktima sa maong lugar human giingong nag-inom nianang gabii nga sila gipatay.

Matod sa mga silingan nga walay kasikas ang ilang nadungog atol sa maong hitabo nga nakapaduda nila kung unsay hinungdan sa maong krimen.

Sa nagpadayon nga imbestigasyon daghang anggulo ug motibo ang gipangsubay sa kapulisan lakip na niini nga daghan ang naghimo sa pagpatay.

Una nang gikataho nga dunay person of interes (POI) ang kapulisan. / AYB