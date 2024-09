Mipatay sa dalaga ikiha’g murder

Sa nagpadayon nga regionwide manhunt sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo batok ni Lorben Cabugsan Larot, primary suspek sa pagpatay sa 18 anyos nga si Mae Fatima Tagactac nga napalgan sa lodging house sa Barangay Población, Toledo City ipasaka na ang kasong murder batok sa suspek.

Matod ni Police Major Ian Macatangay information officer sa Cebu Police Provincial Office nga sa ilang nakuha nga impormasyon wala pa makagawas sa Cebu si Larot base sa nakuha nga kasayuran.

Gitahasan ang tanang municipal ug city police stations nga molusad og manhunt ngadto ni Larot.

Subay niini, positibo nga giila sa mga saksi ug lig-on ang ebidensya nga naglambigit ni Larot sa pagpatay ni Tagactac gumikan kay siya ang kataposan nga nakit-an nga nakauban sa biktima.

Kung mapasaka na ang kasong murder dili mohunong ang kapulisan sa paggukod kang Larot tungod kay aduna man kini pending warrant of arrest subay sa kaso nga iyang giatubang human niya mapatay ang iyang amahan sa Misamis Oriental.

“Ongoing ang atung hot pursuit operation, CPPO is implementing drag net operation all boundaries should be check,” matod ni Police Major Macatangay.

Wala pa mogawas ang resulta sa autopsy sa PNP Forensic Unit sa patayng lawas ni Mae Fatima aron sa pagtino kon unsay hinungdan sa kamatayon niini, lakip na ang pagsuta kon gihilabtan ba ang biktima./AYB