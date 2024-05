Mipatay sa e-bike driver, nailhan na

Nailhan na sa Abellana Police Station ang responsable sa pagpusil-patay sa e-bike driver nga si alyas Alex ug pagkaangol sa kauban nga pulos menor de edad niadtong Miyerkules, Mayo 1, 2024, alas 3:37 sa kaadlawon sa dan Urgello, Barangay Sambag 1, dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Police Major Mark Don Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO) nga dili lang ang gunman ang ilang nailhan lakip na ang laing tulo niini ka kauban.

Apan wala una gibutyag ang mga pangan niini samtang gipakuhaan ni Leanza og affidavit ang mga nakasaksi sa krimen aron mapasaka ang kaso ngadto sa piskalya.

Wala lang una mohatag og kasayuran si Leanza kon unsa ang motibo sa pagpamusil apan, usa sa ilang gitan-aw mao ang personal nga away sa biktima.

Usa sa mga saksi nga dili lang magpaila sa Superbalita Cebu nibutyag nga ang biktima giingong badlungon usab kini sa ilang lugar sa Barangay Sawang Calero

Sigon sa pamahayag sa mga saksi nga upat ang suspetsado nga sakay sa usa ka motorsiklo diin ang nagpusil mao ang drayber.

Gitinguha ni Leanza nga kon mopasaka na sila og kasong murder, lig-on ang ilang ebidensya nga iduso sa buhatan sa City Prosecutor aron masiguro nga malutsan sila og mga warrant of arrest.

“We consolidate pieces of evidence nga lig-on and then we file the case.. murder, non bailable,” matod ni Leanza.

Gibutyag ni Leanza nga ang upat ka mga suspetsado taga dakbayan sa Sugbo apan wala magpuyo sa hurisdiksyon sa Abellana Police Station ug didto lang nag-abot sa Urgello. / AYB