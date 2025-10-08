Mipatay sa kanhi polis sikop sa buy-bust

Drug personality nga gitudlo nga responsable sa pagpusil- patay sa kanhi polis ang nadakpan sa buy-bust sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office alas 8:40 sa Martes, Oktubre 7, 2025, sa Juana Osmeña Street, Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Oliver Rodriguez Palparan, alyas “Ungas”, 48, taga Purok 3, Lower, Barangay Kamputhaw.
Nasakmit sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit sa Abellana ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 15 gramos nga dunay standard drug price nga P102,000 nga giduso sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis.
Nakadawat og impormasyon ang kapulisan nga dunay namaligya og shabu sa Purok 3, Lower Kamputhaw ug gipaubos kini sa monitoring.
Sigon sa imbestigador sa Abellana nga si Palparan ang prime suspect sa pagpusil-patay sa kanhi polis sa eskinita sa Sityo Lupa, Purok 3, Lower Kamputhaw nga si Aaron Estarte, 41, taga Sityo Care, Purok 8.
Si Estarte sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 apan nataktak sa serbisyo human madakpan sa gilusad nga pagpangronda sa ilegal nga drugas ug nabilanggo.
Drugas ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen tungod kay ang mga suspek pulos man nalambigit sa ilegal nga bisyo. / AYB