Mipatay sa polis 'gitaguan'

Pormal na nga nitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Pasig City Police sa Miyerkules sa gabii, Oktubre 29, 2025, si Leonardo Manto Jr., ang prime suspect sa pagpusil-patay kang Police Captain Joel Hernan Deiparine sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7.
Si Manto gikuha ni Police Colonel Enrico Figueroa ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) ug gidala pagbalik sa Dakbayan sa Sugbo nianang pagkakaadlawon aron mapaubos sa imbestigasyon.
Una na nga nisaad si Manto nga motahan sa iyang kaugalingon didto sa Kampo Crame atol sa exclusive nga interview sa DyHP RMN Cebu pinaagi ni Attorney Ruphil Bañoc tungod sa pagduda nga dunay mahitabo kaniya kon dinhi siya mosurender.
Lakip sa nitahan ang ig-agaw niini nga si Johnrey Goc-ong Manto ngadto kang Cebu City Councilor Dave Tumulak human matod pa siya ang gitudlo sa mga saksi nga lakip sa namusil sa mga polis.
Niadtong Huwebes, Oktubre 30, 2025, nibisita sa buhatan sa CCPO ang tulo ka asawa sa mga gitumbok sa krimen nga mao silang alyas Bing, kaipon ni Jun Manto, alyas Tessie ang asawa ni Johnrey, ug Amy ang nangita sa iyang anak ug bana nga giingung gi-pick up sa mga polis.
Matod ni alyas “Bing” nga nakadawat siya og impormasyon nga nisurender na kini didto sa kaulohan ug gidala na siya sa Sugbo.
Katapusan sila nga nag-uban ni Jun niadtong Biyernes, Oktubre 24, 2025, usa ka adlaw sa wala pa kini makapusil-patay og polis nga si Deiparine.
Matod niya nga gusto niya nga makita ang iyang kaipon nga buhi ug tinguha nga iyang mapangutana kon unsa gyud ang nahitabo.
Dako ang pagtuo ni alyas Bing nga giunhan si Jun sa pagpusil sukwahi sa nigawas sa report nga siya ang gitudlo nga nag-ambush nga maoy nakaingon sa kamatayon sa polis.
Awhag niya sa mga polis nga nag-imbestigar sa kaso sa iyang kapuyo nga hatagan lang og patas nga pagsusi ug dili lang ang habig sa polis nga namatay ug siya ang iduot nga sad-an.
Nipaabot sab siya og mensahe sa pamilya ni Deiparine nga nagbangutan sa gidangatan sa polis ug nakasabot siya sa kasakit nga gibati niini dungan sa pagpangayo og pasaylo.
Silang alyas “Tessie” ang asawa ni Johnrey ug alyas “Amy” unang nidangop sa DyHP naghilak nga nisaysay sa mga reporter ug nihimakak nga nalambigit ang ilang bana sa maong krimen.
INOSENTE
Matod ni Tessie nga atol sa pag-ambush kang Deiparine nag-duty ang iyang bana nga si Johnrey isip guwardiya sa usa ka establisamento sa Mandaue.
Nakurat na lang sila nga naapil ang pangalan niini nga maoy hinungdan nga nisibat ni paingon sa Lungsod sa Samboan human makadawat og kasayuran nga ang iyang balay sa Sudlon 2 giadto na sa mga polis.
Awhag niya kang Jun Manto nga dili ilakip ang iyang bana sa nahitabo.
Samtang nangita sab sa iyang anak ug bana si alyas Amy human makabalita nga gi-pick up ni og mga polis.
Matod ni Amy nga gipasanginlan ang iyang bana nga si Sonny Dumarag Sr. ug iyang anak nga apil sa pagpamusil sa duha ka polis nga iyang gibutyag nga bakak.
Bisan asa na siya naabot nga opisina sa polis og pangita kon asa na kini apan walay bisan usa ang nitug-an polis asa na sila karon.
Sa pagkutlo ning balita, wala pa moluwat og pamahayag ang Police Regional Office (PRO) 7 labot sa pagkasikop na sa mga suspek ug polis pila na kabuok ang naa sa ilang kustodiya.
Usa ka kasaligang tinubdan nibutyag nga ipaubos una sa inquest proceedings ang mga suspek una sila mohatag og pamahayag ug detalye sa insidente.
Lakip sa ilang gihimo sa pagkakaron mao ang pagkuha sa tanang ebidensiya alang sa pagpalig-on sa kasong murder batok sa mga suspek. / AYB