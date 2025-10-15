'Mipatay' sa rider nadakpan

Tungod lang sa P3,000 nahimo sa 21-anyos nga construction worker ang pagpatay pinaagi sa pag-abis sa liog sa motor taxi driver niadtong Dominggo sa buntag, Oktubre 12, 2025, sa Sityo Tagaytay, Barangay Kalunasan, Siyudad sa Sugbo.
Si alyas Jun nga taga B. Aranas Extension sa Barangay Duljo Fatima nadakpan sa mga sakop sa Guadalupe Police Station sa construction site sa luyo sa Redemptorist Church sa Barangay Kamputhaw alas 8:00 sa buntag, Martes, Oktubre 14, 2025.
Siya ang gitudlo nga responsable sa pagpatay kang Dexter Nanong Dandan, 48, taga Elizabeth Pond Extension, Barangay Kamputhaw.
Matod ni Police Colonel Enrico Figueroa, hepe sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo, nga nasundan sa iyang mga sakop sa Guadalupe pinaagi sa kuha sa CCTV camera atol sa gihimong backtracking.
Human makuha ang impormasyon nga ang suspek nisulod sa construction site luyo sa Redemptorist Church dala ang motor sa biktima, gi-surveillance kini dayon.
Pagka Martes atol sa pagtambong sa trabaho sa suspek isip construction worker dala usab ang motor sa biktima, gidiretso siya og dakop ug sulod sa 48 oras nasulbad dayon ang maong krimen.
Niangkon ang suspek nga gisugo siya sa paghimo sa krimen pinaagi sa pagbayad kaniya og P3,000 ug gisaaran nga kon makuha ang motor iyaha na kini.
Wala na mobutyag sa media ang suspek kon kinsa ang nagsugo kaniya sanglit sa polis ra gihatag ang tanang kasayuran alang sa himuon nga follow up operation.
Drugas ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen tungod kay ang giingong mastermind usa man ka drug personality nga wala lang una ibutyag sa kapulisan kon kinsa. Base sa CCTV, nakita ang biktima nga nagmaneho sa iyang motor angkas ang suspek nga nanghunong sa Sityo Mahayahay ug nag-estoryahanay sila.
Sulod sa usa ka oras, nakita og balik ang motor apan usa na lang ang sakay nga mao na ang suspek ug nipaingon sa Gorordo nga nakuha sab siya sa CCTV sa gobiyernosa Cebu City.
Nabawi sa mga polis ang motor ug helmet sa biktima.
Giangkon sa suspek ang krimen ug tungod sa kalisod nahaylo siya sa P3,000 nga gisaad nga bayad sa mastermind bugti sa pagpatay sa biktima.
Dugay na nga plano sa nagsugo sa suspek ang pagpatay sa biktima ug taas nga panahon nga siya gi-briefing kon unsay angayan nga buhaton ug asa mag-agian panahon nga mamasahero sa iyang motorsiklo.
Nangayo ang suspek og pasaylo sa kabanay sa iyang gipatay ug andam niya nga dawaton kon unsa man ang hukom sa iyang nahimo.
Walay record nga nakita ang kapulisan sa suspek apan gipahibalo ni Figueroa nga palawman pa nila ang imbestigasyon aron makuha nila ang dugang kasayuran. Kasong murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspek. / AYB