Mipatay sa tindera sa botika mibahad

Nadakpan na sa kapulisan ang 37-anyos nga security guard nga nipusil-patay sa 40-anyos nga babayeng cashier sa usa ka botika sa V. Rama, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules sa udto.
Giila ang suspek nga si Jerome Sumayang Abella, taga Back Paseo Arcenas, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo kinsa nadakpan sa Barangay Lutopan, Dakbayan sa Toledo niadtong alas 5:30 sa hapon Huwebes, Nobiyembre 12, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office (CCPO), ang manhunt operation ang gilusad sa mga personnel sa Sawang Calero Police Station 6 gipangulohan ni Police Major Noah Labra Añana.
Niabag sab ang Special Weapons and Tactics (Swat), City Intelligence Unit (CIU) ug ubang police units.
Narekober sa kapulisan ang kalibre .38 nga pistola ug tulo ka bala nga giingong gigamit sa pagpusil sa biktima nga si Marjorie Llaguno, 40, residente sa Caballes Compound, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Dako og natabang sa operasyon ang usa ka kabanay sa suspek nga nihatag sa impormasyon sa posibleng gitaguan ni Abella.
Na-monitor sa kapulisan ang lihok sa suspek nga human sa krimen, nilahos sa Dakbayan sa Danao ug nipundo kadiyot sa wala pa nibiyahe sa Lungsod sa Balamban.
Apan, sa dihang niabot ang mga polis sa maong lungsod, nahibaw-an nila nga naa na si Abella sa Dakbayan sa Toledo.
Dali nga nitubag ang Swat ug ubang special units sa Barangay Lutopan diin naabtan ug nadakpan si Abella.
Gibutyag ni Añana nga wa mosukol ang suspek sa dihang gidakop ug gidala sa Sawang Calero Police Station.
Giangkon sab ni Abella ang iyang kalambigitan sa krimen ug giingong pangabubho ang hinungdan sa iyang gibuhat.
“Based on his narration, jealousy, mura og napuno na siya tungod kay according to him murag naay third party nga involved,” matod ni Pelare.
Gidugang ni Pelare nga posibleng adunay laing kinabuhi nga makalas kon wala pa nila madakpi si Abella tungod kay giingong gihulga na niini nga sunod niya’ng patyon ang lalaki nga iyang gidudahang hinungdan sa panagbulag nila sa biktima.
Dugang ni Pelare, dili na nila mabalik ang kinabuhi sa biktima apan ilang paningkamotan nga makab-ot niini ang hustisya. /