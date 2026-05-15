Mipatay sa warehouse caretaker, nadakpan na

Nadakpan sa gihimong follow-up operation sa kapulisan ang duha ka suspek nga nakapatay sa caretaker sa usa ka warehouse nga nahimutang sa J. Fortich Street, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo alas 5:00 sa hapon, Miyerkules, Mayo 13, 2026.
Si Renboy Jabagat Kadusale, 19, lumad nga taga Negros apan kasamtangan nga nagpuyo sa Grand Land Warehouse sa J. Fortich Street, unang napalgan nga wala nay kinabuhi human matod pa gibunalan og tubo ang ulo ug liog niini.
Subay sa imbestigasyon sa Guadalupe Police Station 9, nasakpan sa biktima ang duha ka lalaki nga nanguha og mga puthaw sulod sa warehouse, hinungdan nga gibunalan siya og tubo sa liog ug ulo sa lookout nga niresulta sa iyang pagkamatay.
Gipalawman dayon sa kapulisan ang imbestigasyon ug ilang nailhan ang naghimo sa krimen.
Alas 4:05 sa hapon, usa ka concerned citizen ang personal nga nibisita sa ilang buhatan ug nihatag og kasayuran sa nahimutangan sa mga suspek.
Giumol dayon sa Guadalupe Police Station ang tracker team sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Venstine Bontilao uban sa informant ug ilang giadto ang payag diin nagtago ang mga suspek.
Ang kapulisan niposisyon sa palibot sa payag ug sa dihang nakita nga anaa sa sulod ang duha ka lalaki, daling nisulod ang mga awtoridad ug gipangposasan ang mga suspek.
Ang mga nasikop giila nga silang Jayson Gabutan Caubat, 30, taga Riverside Duterte Street, Guadalupe; ug Rocky Moralde Mansanares, 37, taga Barangay Calamba.
Giangkon sa mga suspek ang krimen diin si Rocky giingong nagsilbing lookout ug mao sab ang nibunal sa biktima.
Matod pa nila, nisulod sila sa warehouse tali sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag niadtong Miyerkules, apan nasakpan sila sa biktima hinungdan nga nabunalan kini sa suspek. /AYB