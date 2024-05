Mipirma’g long term contract

Human niya nagiyahan ang Los Angeles Lakers sa division title ug ang Los Angeles Clippers sa 2023-24 National Baslketball Association (NBA), si coach Tyrone Lue gipapirma sa team management og long term nga kontrata.

Wala mohatag og klarong detalye ang Clippers kabahin sa kontrata apan gikataho sa ESPN nga nagbalor kini og $14 million matag tuig ug molanat hangtod sa 2028-29 season.

“T Lue is everything we want in a head coach. He’s a brilliant tactician,” matod ni Clippers president of basketball operations Lawrence Frank. / AP