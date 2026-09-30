Misa gipahigayon sa Kapitolyo alang sa nabiktima sa linog niadtong 2025

Gipabagting ang mga kampana sa simbahan, inubanan sa pagpahigayon og nagkadaiyang misa ug commemorative activities sa Probinsiya sa Sugbo agi’g paghandom sa 81 ka mga mga indibidwal nga nakalas sa magnitude 6.9 nga linog nga miigo sa miaging tuig.
Sa Kapitolyo, gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang misa kauban ang mga responder, capitol workers, ug rescue teams nga miabag sa pagkahitabo sa linog nga niapekto sa moabot 11 ka mga lokalidad sa lalawigan.
Apan human sa usa ka tuig nagpadayon ang hagit sa complete recovery niini
Moabot sa P19 bilyunes ang gikinahanglan alang sa tulo ka tuig nga recovery plan sa mga lokalidad sa third ug fourth district nga labing naapektahan sa kadaot sa linog.
Matod ni Dennis Pastor, hepe sa Provincial Disaster Risk Rdeduction and Management Office (PDRRMO), moabot sa P750 milyunes ang gigahin nga pundo sa kagamhanan alang sa recovery efforts sa probinsiya samtang moabot sab sa P180 milyunes ang gigahin alang sa rehabilitation sa mga tunghaan ug learning spaces.
Gipasabot ni Baricuatro nga nisaad ang nasudnong kagamhanan og P1 bilyon gikan sa Quick Response Fund niini isip abag sa probinsya.
“I think around mga 20% pa man siguro kay wala pa gyud na nahatagan na,”matod ni Baricuatro.
Ang Regional Development Council ni-adopt sa three-year recovery plan alang sa infrastructure, housing, agriculture ug pag-ayo sa mga pantalan.
Kini pinaagi sa tampo sa national government, provincial government ug local government units.
Gibutyag sa gobernador nga nakasugod na ang Department of the Interior and Local Government sa mga naguba nga taytayan samtang ang probinsiya nipadayon sab sa mga infrastructure projects sa northern Cebu. / ANV