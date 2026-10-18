Misaka ang gidaghanon sa mga bata nga natawo nga ubos og timbang

Nisaka ang gidaghanon sa mga Pilipinong bata nga natawo nga kulang sa timbang sa unang higayon sa hapit usa ka dekada, sumala sa pinakabag-ong mga resulta sa 2025 National Demographic and Health Survey (NDHS).
Gipadayag sa Philippine Statistics Authority (PSA) nga 18.6 porsyento sa mga masuso nga adunay gikatahong gibug-aton sa pagkatawo natawo nga may gibug-aton nga ubos sa 2.5 ka kilo. Kini mas taas gikan sa 15.4 porsiyento sa 2022 survey ug 14 porsiyento sa 2017. Ang numero sa 2025 mao ang pinakataas sukad sa 2013 survey, diin nagtala og 20.5 porsyento.
Gihulagway sa PSA ang ubos nga gibug-aton sa pagkatawo isip ang labing gigamit nga timailhan sa dili maayong pagtubo sa puya. Matod sa ahensya nga ang insidente niini direktang nagpakita sa kahimtang sa nutrisyon sa mga inahan panahon sa pagmabdos.
Ang mga nakaplagan naglangkob sa mga masuso nga natawo sulod sa duha ka tuig sa wala pa ang survey. Ang gibug-aton sa pagkatawo balor og 93.2 porsiyento kanila. Kini nga datos gikuha gikan sa mga rekord sa 41.5 porsiyento ug gikan sa panumdoman sa mga inahan sa 51.6 porsiyento.
Ang rate sa 2025 ubos pa gihapon sa 20.7 porsiyento sa 2008, apan ang pagsaka sukad sa 2022 nagwagtang sa mga nakuha nga kalamboan sa ulahing bahin sa dekada 2010. Ang rate kay 17.4 porsyento sa 1993, 16.9 porsyento sa 1998, ug 19 porsyento sa 2003.
Gitan-aw usab sa ikaduhang taho sa NDHS sa PSA ang informed decision-making taliwala sa mga minyong babaye nga nag-edad og 15 hangtod 49 anyos. Kini nga bahin naglangkob sa sexual nga relasyon, paggamit og kontraseptibo, ug pag-atiman sa kahimsog sa pagpanganak.
Ang mga babaye nga adunay edukasyon sa kolehiyo maoy labing lagmit nga makahimo og gipiling desisyon sa 86.2 porsyento, kumpara sa 71.5 porsyento sa mga babaye nga walay edukasyon. /MVG