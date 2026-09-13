Misaka na sa 76 ang patay sa pagkasunog sa barko

Nisaka na ngadto sa 76 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa sunog nga niulbo sa usa ka pasaheroan nga barko sa kadagatan sa Coron, Palawan, matod pa sa Philippine Coast Guard (PCG).
Sa usa ka press conference niadtong Sabado, Septiyembre 12, 2026, ang tigpamaba sa PCG nga si Commodore Noemie Cayabyab niingon nga ang mga nasunog nga lawas nakuha sa sulod sa MV June Aster, partikyular sa economy section, sa pagpadayon sa search and recovery operations.
“Based on the statement of other survivors may nakababa natrapal at ang intension daw po ng trapal ay dahil that time maulan so para hindi po pumasok ang ulan,” matod ni Cayabyab.
“So we will still be checking kung ito po ba ay isa sa mga factor kung bakit ganyan po kadami ang mga remains na na-discover natin kahapon,” dugang niya.
Giingon ni Cayabyab nga ang mga patay'ng lawas dad-on sa usa ka pantalan sa Coron, Palawan diin kini moagi sa DNA testing para sa pag-ila ug pagmarka.
Sa usa ka pahayag niadtong Domingo, Setyembre 13, matod sa PCG nga ang barko nagdala og kinatibuk-ang 134 ka mga tawo, diin 13 pa ang wala masayri ang kahimtang ug duha ang gikataho nga wala nadayon sa pagsakay sa barko.
Ang gidaghanon sa mga naluwas nagpabilin sa 43, lakip ang 13 ka mga tripulante ug duha ka mga lumolupyo sa Chile.
Matod ni Cayabyab nga buhi ang kapitan sa barko base sa impormasyon nga gipasa sa kompanya sa barko, apan wala pa kini makit-i, hinungdan nga gipaspasan sa mga awtoridad ang mas lalom nga imbestigasyon.
Batbat pa niya nga base sa mga asoy sa mga naluwas, usa ka kusog nga pagbuto ang nadungog gikan sa kargamento sa wala pa gilamoy sa kalayo ang barko.
Nahitabo ang insidente niadtong Setyembre 9 sa alas 6:45 sa gabii sa dihang ang barko padulong sa Coron, Palawan gikan sa Maynila.
Gipalihok usab ang Philippine National Police ug ang Armed Forces of the Philippines aron sa pagpahigayon sa imbestigasyon ingon man sa pagpangita ug pagkuha sa nahabilin nga mga biktima. / TPM