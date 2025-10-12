Misaka sa 8 ang patay sa Davao Oriental quakes

Nisaka sa walo ang nangamatay tungod sa duha ka mga linog nga niigo sa Davao Oriental, matod pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niining Dominggo, Oktubre 12, 2025.
Sa usa ka situational report, matod sa ahensya sa kalamidad nga hapit 400 ka mga tawo — 282 sa Davao region ug 113 sa Caraga — ang nangaangol human sa mga pag-uyog.
Sa usa ka interbyu sa radyo, si Anecito Aguilar Torrejos, tigpamaba sa gobiyerno sa Davao de Oro, niingon nga tulo sa mga namatay sa ilang lugar mga minero nga naigo sa nahulog nga mga bato sa usa ka minahan sa lungsod sa Pantukan sa dihang nahitabo ang 7.4-magnitude nga linog.
Na-recover na ang lawas sa mga biktima, samtang ang mga kalihukan sa pagmina sa probinsya gisuspinde una.
Wala’y mga tawo nga gikataho nga nawala human sa linog sa Davao Oriental, sumala sa NDRRMC. Asoy sa ahensya sa kalamidad, 125,283 ka pamilya o 491,258 ka mga indibidwal sa 303 ka mga barangay — 147 sa Davao region ug 156 sa Caraga — ang naapektuhan sa kusog nga duha ka mga linog nga 7.4 ug 6.8 magnitude nga niigo sa Davao Oriental niadtong Biyernes, Oktubre 10, 2025.
Batbat sa ahensya nga 1,939 ka mga pamilya o 8,440 ka mga tawo ang anaa sa sulod sa 14 ka evacuation centers.
Ang pinansyal nga suporta gikan sa gobiyerno alang sa mga biktima niabot na og kapin sa P26.5 milyon.
Matod sa NDRRMC nga ang kadaot sa imprastraktura tungod sa linog niabot na sa kapin sa P100.2 milyon — P87.9 milyon sa Davao Region ug P12.7 milyon sa Caraga.
Niingon kini nga 1,857 ka mga balay ang nadaot samtang 298 ang hingpit nga naguba.
Niadtong Sabado, Oktubre 11, si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian, Department of Education (DepEd) Secretary Sonny Angara, ug Mindanao Development Authority (MinDA) Chairperson Leo Magno ningbisita ug niinspeksyon sa kadaot sa probinsya.
Matod ni Dizon, ang Manay District Hospital sa lungsod sa Manay, ang epicenter sa linog, dili na luwas gamiton tungod sa dagkong mga liki nga makita sa mga bungbong niini.
Niingon siya nga ang gobiyerno magbutang og mga makeshift medical tents aron atimanon ang mga pasiyente.
Dugang ni Dizon, duna usab dagkong mga liki nga naobserbahan sa mga mayorihiyang mga karsada ug padayon pa kining gisusi.
Matod ni Dizon nga adunay himuong 'tent cities' sa mga lungsod sa Tarragona ug Manay aron puy-an sa mga pamilyang nawad-an og pinuy-anan.
Ang DepEd niingon nga kapin sa P2.1 bilyon nga kantidad sa kadaot sa imprastraktura sa eskwelahan ang natala sa probinsya.
Niingon kini nga mokabat sa 89,691 ka mga estudyante ug 8,324 ka mga magtutudlo sa siyam ka rehiyon ang naapektuhan sa linog.
Matod sa DepEd, 137 ka mga estudyante ug 49 ka mga magtutudlo/kawani ang nangaangol. / TPM/SunStar Philippines