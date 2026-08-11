Misalmot sa “Tabo sa Kapitolyo” mikita’g P9.8M

Moabot sa P9.8 milyunes ang kita sa mga mag-uuma ug magpapatigayon atol sa gipahigayon nga Tabo sa Kapitolyo: Agri-Fisheries Trade Fair 2026 niadtong Agusto 3-9, 2026.
Gipahibalo sa Cebu Provincial Agriculture Office (CPAO) nga mao kini ang labing dako nga kita nga natala sukad gisugdan ang maong kalihukan niadtong tuig 2011.
“Sukad ko nahimong provincial agriculturist since 2011, karon pa ko kasuway ingon ana kadako’g halin ang tabo,” matod ni Provincial Agriculturist Dr. Roldan Saragena.
Ang maong kalihukan gilangkuban sa 68 ka booths nga nag-feature sa 52 ka mga lokal nga kagamhanan ug 16 ka pribadong patigayon nga nagtanyag sa ilang mga lokal nga harvest, seafood, delicacies, ug mga handicraft.
Matod sa CPAO, dako kini’g tabang sa mga mag-uuma nga makabaligya sab sa ilang mga abot.
Gilantaw ni Saragena nga dako’g natampo ang mas hamugaway ug mas accessible nga venue niini ingon man ang daghang exhibitors karong tuiga. Ilabi na nga libre ug walay bayad ang pagbutang og mga booth.
“Dili nato kalimtan, quality pud ang atong mga produkto, presko, unya barato,” dugang ni Saragena.
Kon itandi sa presyo sa laing tindahan, nagkasabot sab ang mga exhibitor nga paubsan ug ihaom sa sakto nga presyo ang mga baligya ug dili mopatong og dako aron makapalit ang tanang bisita ug turista.
Nalakip sa mga lokalidad nga nag-una sa labing dako og halin ang Lungsod sa Liloan nga moabot sa P442,569 nga gisundan sa Tudela nga P327,141 nga kita.
Ikatulo ang Lungsod sa Argao nga dunay P281,045, Santa Fe nga P263,380, ug ang Cordova nga dunay halin nga P260, 175.
Gikahimuot kini ni Governor Pamela Baricuatro hinungdan nga gilaumang makadawat og pahalipay nga moabot sa tag P40,000 ang tanang LGU’s nga nisalmot sa kalihukan.
Makadawat sab og pasidungog og premyo ang labing nindot nga booths atol sa Pasundayag 2026 kabahin sa selebrasyon sa ika-457th founding anniversary sa Lalawigan sa Sugbo. / ANV