Misawop ang Suns sa Magic

Gimadyik sa host Orlando Ma­gic ang Phoenix Suns, 113-98, ning Lunes, Enero 29, 2024 (PH time), sa Natio­nal Basketball Association (NBA).

Tungod sa hugot nga depensa sa Magic, ang Suns igo lang nakamugna og upat ka mga puntos sa katapusang 10 ka mga minutos.

Upat ka big men nga sila si 6’10” Paolo Banchero, 6’10” Franz Wagner, 6’11” Moritz Wagner ug 6’11” Jonathan Isaac ang gibabad sa Magic aron pahugtan ang ilang depensa.

“A lot of teams aren’t built the way they are. They’re a massive team,” matod ni Phoenix coach Frank Vogel.

“You can attack them if you do it the right way. We didn’t do it well enough or handle their pressure well enough tonight.”

Sa opensa, gipangulohan ni Banchero ang Magic pinaagi sa iyang 26 puntos samtang nidugang og 16 puntos si Wagner.

Ang Suns gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 44 puntos apan sa 4th quarter, igo lang siyang nakahimo og duha ka mga puntos tungod sa depensa sa Magic.

“They were playing a physical game the whole game,” asoy ni Booker, kinsa nag-average og 41 puntos sa katapusang unom ka mga duwa sa Suns.

“I think after the start we had they just reverted to being extra physical and hoping they can’t call every foul.”

Ang laing pambato sa Suns nga si Kevin Durant igo lang nakahimo og 15 puntos.