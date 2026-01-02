Superbalita Cebu

Misimpatiya si KD ni Jokic

Nisimpatiya si Houston Rockets superstar Kevin Durant kang Denver Nuggets superstar Nikola Jokic human siya nakasinati og angol sa iyang wala nga tuhod ning bag-ohay lang atol sa usa ka duwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).

Nagkanayon si Durant nga nakasinati siya sa natad sa pagkaangol ni Jokic dihang nagduwa pa siya sa Brooklyn Nets kaniadto.

"One thing I don't want to see with Nikola is like, they started calling me 'injury prone' after that, but hopefully they don't start with him,” pasabot ni Durant. / Gikan sa wires

