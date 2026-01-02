Misimpatiya si KD ni Jokic

Nisimpatiya si Houston Rockets superstar Kevin Durant kang Denver Nuggets superstar Nikola Jokic human siya nakasinati og angol sa iyang wala nga tuhod ning bag-ohay lang atol sa usa ka duwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Nagkanayon si Durant nga nakasinati siya sa natad sa pagkaangol ni Jokic dihang nagduwa pa siya sa Brooklyn Nets kaniadto.
"One thing I don't want to see with Nikola is like, they started calling me 'injury prone' after that, but hopefully they don't start with him,” pasabot ni Durant. / Gikan sa wires