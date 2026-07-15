Misis ‘mipatol’ sa tricycle driver gipadakop sa bana’ng bus driver

Nasakpan sa bana ang iyang asawa sulod sa usa ka lodging house uban sa laing lalaki alas 2:30 sa hapon, Martes, Hulyo 14, 2026, sa Sityo Baybay, Barangay Owak, Lungsod sa Asturias.
Ang nireklamo mao si alyas Ruben , 52, minyo, bus driver, taga Barangay Matab-ang, Dakbayan sa Toledo.
Ang gidakop mao ang iyang asawa nga si alyas Panyang, 49, ug ang giingong iyang karelasyon nga si alyas Ronron, 38, taga Barangay Arpili, Lungsod sa Balamban nga gi-turn over sa Asturias Police Station.
Sumala ni Police Captain Jessie Tañola, hepe sa Asturias Police Station, dugay na nga nakadungog og tsismis ang bana gikan sa iyang mga higala ug silingan nga giingo’ng adunay karelasyon ang iyang asawa sa laing lalaki.
Aron masuta ang maong impormasyon, nagpakaaron-ingnon ang bana nga molakaw alang sa iyang trabaho isip bus driver.
Apan imbes nga molahos sa biyahe, iyang gitago ang bus ug nakig-coordinate sa usa ka higala nga nagbantay sa lihok sa iyang asawa.
Diha-diha, nakompirmar nga nigawas ang asawa ug nisakay og traysikol. Gisundan siya sa bana hangtod sa usa ka lodging house sa Barangay Owak.
Didto nangayo siya og tabang sa mga opisyal sa Barangay Public Safety Office (BPSO) nga maoy niuban niya sa pag-abli sa lawak diin ilang nasakpan ang iyang asawa ug ang giingong karelasyon.
Matod pa ni Tañola, ang bana mismo maoy nakakita sa giingong pagluib sa iyang asawa human sa dugay nga pagduda.
Gibutyag sab sa bana nga wala gyud siya magdahom nga mabuhat kini sa iyang asawa, ilabina nga duna na sila’y 10 ka anak sa ilang kaminyuon. / GPL