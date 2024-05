Misis patay; bana, anak, 3, naangol

Patay nang niabot sa tambalanan ang asawa samtang naangol ang iyang bana ug anak nga 3 anyos nga babaye human sila nasaghiran sa usa ka trak samtang nagsubay sa N. Bacalso Ave., sa Brgy. Langtad, Siyudad sa Naga, habagatang Sugbo pasado alas 2 sa hapon sa Sabado, Mayo 18, 2024.

Ang pamilya’ng Arado nag-angkasay sa motorsiklo nga Mio atol sa hitabo.

Ang namatay giila ni Benjie Arado, 47, bana, nga mao ang iyang asawa nga si Mildred, 44, minyo, taga Purok Avocado 4, Brgy. Inoboran, Dakbayan sa Naga.

Si Police Lt. Col. William Homoc, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga, nihangyo nga di nganlan ang mga biktima ug drayber nga nakaigo sa pamilya. Apan si Benjie nagpa-interview sa Brigada News FM human sa hitabo.

Basi sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan ubos sa kamanduan ni Homoc, ang mga biktima nag-inangkasay sa usa ka motorsiklo nga gamaneho ni Benjie.

Si Benjie nitug-an sa interbyo sa sibyaanan nga padulong sila sa usa ka tigom sa grupo sa kababayen-an sa barangay hall dihang nahitabo ang aksidente.

Nasaghiran sila sa trak nga gimaneho sa usa ka Julito, 47, minyo, taga Brgy. Dagatan, Badian. Ang duha ka mga sakyanan managsama og direksyon.

Padulong si Julito sa Dakbayan sa Sugbo nga nagkarga og scrap nga mga puthaw.

Nisulod sa pikas lane ang sakyanan ni Julito ug naigo ang gikasugat nga Fuso dropside nga gimaniho sa usa ka Jaime, 42, minyo, taga Kawit, Medellin nga padulong sa habagatan.Wa hinuoy nangaangol sa duha ka mga truck driver.

Samtang ang magtiayon ug ang ilang anak nga naangol gipangdala sa Naga Infirmary Hospital apan ang asawa patay na nga niabot.

Matod ni Benjie nga tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang iyang asawa samtang sila dunay mga samad ug bun-og sa nagkadaiyang bahin sa lawas.

Ang helmet nga gisul-ob sa iyang asawa niliki timaan sa grabe nga impact niini sa karsada.

Gituohan nga grabe ang angol sa ulo ni Mildred hinungdan sa iyang kamatayon.

Ang 3 anyos maoy kamanghuran sa upat ka mga anak sa magtiayon nga Arado.

Sa pagsuwat ning taho, si Julito gitanggong sa City of Naga Police Station alang sa pagpasaka og kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property.