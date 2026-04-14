Miss Juana 2026 mipasigarbo sa talento sa kababayen-an sa CRCF

Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office – Central Visayas (DSWD) 7 ang Miss Juana 2026 niadtong Marso 27, 2026, isip kabahin sa pagsaulog sa National Women’s Month Celebration (NWMC) 2026.
Ang maong pageant nga nagpunting sa pagpalig-on sa kababayen-an usa ka hiniusang kalihukan sa lima ka sentro ubos sa Center and Residential Care Facilities (CRCF).
Apil sa maong kalihukan ang Reception and Study Center for Children (RSCC), Regional Haven for Women (RHW), Home for Girls (HFG), Area Vocational Rehabilitation Center II (AVRC II), ug Regional Rehabilitation Center for Youth (RRCY) for Girls nga nagtigom aron pasidunggan ang kusog, dignidad, ug abilidad sa mga babaye ug dalagita nga anaa sa ilang pag-atiman.
Labaw pa sa korona ug titulo, si Cedez Angel Bayron napili isip Miss Juana 2026 nga nagdala og inspirasyon ug determinasyon sa pagserbisyo sa uban.
Gibuksan ang programa pinaagi sa mensahe ni Ms. Anavyl A. Reyes, Social Welfare Officer II ug Supervising Social Worker sa Regional Haven for Women, nga naglatid sa kahimtang sa usa ka gabii nga napuno sa kaisog, dignidad, ug panaghiusa.
Nisunod ang presentasyon sa mga kandidata nga nagrepresentar sa RHW, HFG, AVRC II, ug RRCY for Girls, diin matag usa nagpakita sa ilang personal nga estorya ug talento.
Gibahin ang kompetisyon sa upat ka bahin: career showcase, talent presentation, evening gown, ug question-and-answer portion.
Sa matag hugna, gipakita sa mga kandidata ang ilang kumpyansa, katuyoan, ug kasingkasing sa pagpaningkamot.
Ang career showcase napamatud-an nga halandumon, tungod kay ang mga pagpili nga gihimo sa mga partisipante naghisgot bahin sa ilang mga pangandoy ug mga panaw nga nag-umol kanila.
Ang mga hurado nga sila si Elaine Mae A. Gabutan, Jofem Daryll R. Puerto, Carl Dave Black Ang, ug Jeffrey Jay Layuguin maoy nitimbang sa mga puntos.
Sa katapusan, gikoronahan si Bayron, usa ka kliyente sa AVRC II nga adunay visual disability, isip Miss Juana 2026.
Ang iyang kadaugan gisugat sa emosyonal nga suporta gikan sa mga nanan-aw, ilabi na sa iyang mensahe: “True strength is not in what we see, but in how far we are willing to go—even in the dark.”
Gipasiugda sab ni Ms. Kaye C. Anor, Administrative Psychometrician II sa RHW, nga ang maong kalihukan nagtumong sa pagpakita sa kusog sa kababayen-an.
Matod niya, bisan pa sa mga pagsulay nga ilang naagian, ang mga babaye makapadayon gihapon sa paglambo ug pagbarog pinaagi sa kumpyansa, talento, ug determinasyon.
Ang Miss Juana 2026 nagpakita sa padayon nga paningkamot sa DSWD 7 sa paghatag og luna diin ang kababayen-an mapadayag, mapasidunggan, ug mapalig-on bisan unsa pa man ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
Labaw pa sa usa ka kompetisyon, kini usa ka pahayag nga ang matag babaye adunay kusog ug potensyal nga angay mailhan ug hatagan og bili. / PR