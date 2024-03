‘Miss Juana’ sa DSWD 7

Sa pagsaulog sa National Women’s Month, ang Centers and Residential Care Facilities (CRCFs) sa DSWD Field Office 7 naghiusa sa pagpahigayon sa tinuig nga ‘Miss Juana’ pageant sa Area Vocational Rehabilitation Center (AVRC) II covered court niadtong Marso 1, 2024.

Usa lang kini sa mga kalihukan alang sa usa ka bulan nga pag-obserbar sa adbokasiya nga nakatutok sa kababayen-an.

Karon sa iyang ikaduhang tuig, ang inter-CRCF pageant naghatag og pasidungog sa mga babaye nga temporaryong nagpasilong sa mga sentro tungod sa ilang kaisog ug kalig-on sa pagsinati sa nagkalainlaing mga hagit sa kinabuhi.

Usa usab kini ka haom nga interbensyon aron suportahan ang Women’s Month pinaagi sa paghimo og plataporma diin ang mga babaye makapakita sa ilang pagsalig ug makadasig sa paghatag gahom.

Unom ka mga babaye gikan sa AVRC II, Home for Girls, ug Regional Haven for Women (RHW) ang nagtigi alang sa titulo sa Miss Juana 2024 pinaagi sa pagtigi sa nagka­lainlaing bahin sa kompetisyon, sama sa production number, talent presentation, long gown, fashion show sa ilang gipili nga career outfit, ug ang question and answer portion.

Gipili usab sa pageant ang kandidato nga adunay labing personalidad, kaanyag, pamostura, fashion sense, kumpiyansa, ug labing makabibihag nga pahiyom alang sa Miss Photogenic award.

Ang ‘Miss Juana’ tukma nga pang-abli nga kalihukan sa Women’s Month, diin nagdala sa tema: “Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan!”

Gitugotan niini ang mga babaye gikan sa mga CRCF nga ipasigarbo ang ilang kaugalingon.

“We are thrilled to continue this noble mission devoted to acknowledging exceptional women within our community who embody strength and resilience. Our journey towards empowerment, equity, diversity, and inclusion served as potent forces propelling positive transformations,” matod ni Florita Dabon, OIC-Center Head of AVRC II, atol sa iyang remarks.

Sumala sa iyang bio-data, nagdako siya isip usa ka ilo nga way igsuon. Apan wala kini makapugong kaniya sa pagpadayon sa edukasyon sa kolehiyo.

Niapil siya sa usa ka programa sa scholarship sa gobyerno ug nitapos sa iyang degree sa Bachelor of Science in Information Technology.

Miadto siya sa sentro pinaagi sa referral tungod sa sikolohikal nga pag-abuso gikan sa iyang kapikas, nga sa katapusan nibiya kaniya.

Ang pag-abuso nga iyang naangkon gikan sa iyang kapikas ug ang trauma nga gibiyaan nga nag-inusara, nga nidala kaniya sa pag-antus sa depresyon.

Samtang nagpa-rehabilitation siya sulod sa center uban sa iyang 7-ka-bulan nga anak, nanghinaot siya nga mapadako ang iyang anak nga may katuyoan samtang nagpadayon sa pagkat-on og bag-ong butang alang sa iyang kaugalingon.

Nagtuo siya nga ang usa ka lamian nga pagkaon makapahiusa sa mga tawo, ug gusto niya nga magpunting sa pagpalambo sa iyang kahanas sa pagluto samtang nagtrabaho aron mahimong bombero sa umaabot.

Gigugol niya ang iyang libre nga oras sa pagbasa sa mga libro ug pagpaminaw sa gisulti nga balak online. Gi-recite niya ang usa ka balak nga nag-asoy sa istorya kon giunsa ang pagtan-aw sa kababayen-an sa katilingban ug kon giunsa sa kababayen-an sa pagpakig-away aron makakuha og lugar aron makalingkod sa lamesa sa panahon sa iyang presen­tasyon sa talento.

Atol sa question and answer portion, kini nitubag sa usa ka pangutana sa usa ka hurado, “I want them to feel safe, feel connected, and feel appreciated for their contribution to society. I also want them to be free from biases, judgments, discrimination, and any form of violence.”

Isip Miss Juana, kinahanglan niyang ipatuman ang adbokasiya sa Women’s Month sa iyang mga kaubang contestant, residente, ug kliyente sa CRCFs.

Ang pageant usa ka adbokasiya sa mga babaye

Gipasigarbo sa DSWD 7 ang paghimo og venue ug gipasiugda ang mga babaye nga kliyente ug residente sa mga CRCF niini isip labing maayong praktis. Gisugdan sa RHW kini nga adbokasiya isip integral nga bahin sa rehabilitasyon sa kababayen-an sa sentro.

Busa, ilang giisip nga mahinungdanon ang pagpaambit niining kolektibong responsibilidad sa pagduso sa mas inklusibo nga adbokasiya pinaagi sa dili lamang pagtutok sa kababayen-an sulod sa RHW kondili pag-apil sa uban sa komunidad.

Matod ni Ananisa F. Aviso, center head sa RHW ug focal person for women’s welfare programs, ang Women’s Month naghatag og gibug-aton sa “kami,” nga nagpasabot nga ang kababayen-an ug ang tanan adunay bahin sa pagpasiugda sa katungod sa kababayen-an, ug ang ‘Miss Juana’ pageant naghatag og haom nga lugar para sa mga babaye. sa pagsaulog sa ilang kaugalingon.

Si Miss Juana niadtong 2023, kanhi AVRC II trainee, mitugyan sa korona ngadto sa bag-ong reyna. Isip biktima-naluwas sa pag-abuso, gibati niya nga mapasigarbuhon nga nakaambit sa tuig nga nagpasiugda sa pagkaparehas sa gender ug paghatag og gahom sa kababayen-an.

On-the-job trainee na siya karon sa pagka chef sa usa sa mga hotel sa Cebu City human nigradwar sa commercial cooking program sa AVRC II.

Ang DSWD nanghinaot nga pinaagi niining adbokasiya nga plataporma,

ang kababayen-an nga anaa sa lisod nga mga kahimtang makabangon gikan sa mga hagit samtang nagdala sila sa mga leksyon nga nakat-unan gikan sa kompetisyon samtang nagpamatuod sa ilang kaugalingon nga takos sa pagdayeg ug pagtahud sa katilingban. / PR