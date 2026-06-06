Miss Marikaban 2026 Pageant, Hunyo 10

Sila ang 13 official candidates sa Miss Marikaban 2026 nga gipailaila atol sa ilang unang public appearance ug sashing ceremony niadtong Mayo 29, 2026, sa MJ Square, Santa Fe, Cebu.
Ang mga kandidata mao silang Jasmin Angeleen Schaeffer, Shaiya Maine Alob, Rena Grace Bayawa, Neliza Maryle Ofril, Kristie Zsareen Alob, Donita Rose Suico, Francisca Maeyah Ofianga, Hilka Mae Giducos, Jeliza Claire Espinoza, Juanita Marie Grochowski, Shybell Sipalay, Shassy Shane Villaceran ug Diana Isabella Blardony.
Ang Miss Marikaban 2026 coronation night ipahigayon sa Hunyo 10, Miyerkules, 8:00 p.m. sa Marikaban, Santa Fe, Cebu. Si Santa Fe Councilor Jaypee Lao ang ilang pageant director./ PR