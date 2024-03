Misubang ang Suns sa Cleveland

Nagpakatap og 37 puntos si Kevin Durant samtang niamot og 27 puntos si Devin Booker sa iyang pagbalik gikan sa pagkaangol (right ankle sprain) aron pasubangon ang Phoenix Suns sa ­kadaugan batok sa hosts Cleveland Cavaliers, 117-111, ning Martes, Marso 12, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Upat ka mga duwa ang napaltahan ni Booker apan sa iyang pagbalik, daw dili kini gikan sa pagkaangol ug niduwa kini’g 38 ka mga minutos.

“Book’s communication has been on-point, always, but his intangibles are what we missed the most,” matod ni Durant kabahin kang Booker.

“It’s good to have him out there with his talent and I’m glad he was able to get his feet wet in a tight game, too.”

Nalubong ang Suns, 63-44, sa tunga-tungang bahin sa 2nd quarter apan ningbangon kini pinaagi sa 43-15 nga rally nga nahuman sa 3rd quarter.

Sa nahabiling 7:02 minutos, nailog na sa Suns ang labaw, 105-104, pinaagi sa layup ni Booker.

Grabe na kasikit ang kombati gikan ning puntoha apan wala nitugot ang Suns nga mailog pagbalik sa Cavaliers ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.

Si Bradley Beal nidugang og 24 puntos samtang niamot og 14 puntos si Grayson Allen alang sa Suns.

Ang Cava­liers gipa­ngulo­han ni Darius Garland pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 17 puntos si Caris LeVert samtang nitunol og 15 puntos si Jarrett Allen. Sa ikatulong su­nod­sunod nga duwa, ningkombati ang Cavaliers nga wa ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Donovan Mitchell, kinsa adunay angol sa i­­yang wa nga tuhod. / AP