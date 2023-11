Misubang ang Suns sa tres ni Booker

Sa kanunay, gibuhat sa host New York Knicks ang tanan aron maahat si Phoenix Suns guard Devin Booker sa pagpasa sa bola apan sa panahon nga gikinahanglan, gibuhat sab ni Booker ang tanan aron makalugnot sa hugot nga depensa batok kaniya.

Nilampos siya.

Napasulod ni Booker ang nakapadaug nga three-point bomb sa nahabiling 1.7 segundos nga maoy nagtiklo sa Knicks, 116-113, ning Lunes, Nobiyembre 27, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

“But with the game on the line. I wanted to take that one,” matod ni Booker.

Ning sangkaa, wala nakaduwa ang laing pambato sa Suns nga si Kevin Durant gumikan kay aduna kini angol (sore right foot).

Tungod niini, mas grabe ang atensyon sa Knicks ngadto kang Booker sa kinatibuk-ang duwa.

Apan taliwala niini, nakamaneho gihapon si Booker sa pagmugna og 28 puntos aron pangulohan ang Suns sa pagrehistro sa ilang ikapitong sunodsunod nga kadaugan nga nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 11-6, ikatulo sa Western Conference.

Nihatag og dakong suporta ni Booker mao si Eric Gordon, kinsa nitampo og 25 puntos alang sa kadaugan.

Ningkayod sab og maayo ang ubang mga magduduwa sa Suns aron suportahan sila si Booker ug Gordon sa opensa.

Sa himatyong mga segundos, nilampos ang Knicks sa ilang intensyon ug naahat si Booker sa pagpasa sa bola apan nangita’g paagi si Booker aron madawat niya pagbalik ang bola dayong itsa sa nakapadaug nga puntos.

“Defense travels,” matod ni Suns coach Frank Vogel. “Big shot makers travel, too.”

Ang Knicks, nga nahagbong sa ikapitong bahin sa Eastern Conference, gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 35 puntos, nidugang og 27 puntos si Julius Randle samtang niamot og 18 puntos si Immanuel Quickley.

Dihang natabla sa Knicks ang duwa, 113-113, sa nahabiling 21.9 segundos, nagkanayon si Booker nga iyang gisabot ang iyang mga kauban nga kon maahat siya pagpasa sa bola, kinahanglang mabalik kini kaniya.

Tuod man mao kini ang nahitabo.

“Tough shot, credit to him (Booker),” asoy ni Knicks coach Tim Thibodeau, “but we played with fire the whole game.”