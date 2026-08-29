Misugod nag siga ang mga parol

Nagsugod na’g hayag ang diwa sa Pasko sa Dakbayan sa Talisay samtang maampingong naghimo ug nag-assemble ang mga trabahante sa mga parol nga hinimo sa Capiz shells, diha daplin sa Rabaya Street, duol sa South Coastal Road sa Barangay Cansojong, alang sa umaabot nga Pasko samtang magsugod na ang mga “Ber months.”
Ang presyo sa mga parol mokabat gikan sa mga P1,000 alang sa 13 inch ngadto sa P15,000 alang sa 40-inch, depende sa gidak-on ug disenyo.
Ang tradisyon sa paghimo og mga parol alang sa Pasko nagsugod sa Pampanga, nga naila nga “Christmas Capital of the Philippines.”
Ang mga Capiz shells nga gigamit sa paghimo sa mga parol gikan sa Negros Island Region.
Ang parol milambo gikan sa yano nga dekorasyon sa Pasko ngadto sa usa ka simbolo sa kahayag ug paglaum sa mga Pilipino.
Inspired ang parol isip dekorasyon sa Pasko sa Star of Bethlehem kasagarang gibutang ang parol sa gawas sa mga balay, daplin sa mga kalsada ug sa mga publikong lugar panahon sa Pasko.
Samtang nagsugod na ang mga “Ber months,” ang pamilyar nga talan-awon sa mga naghimo og mga parol nga Capiz nagsinyas sa nagsingabot nga Pasko sa Pilipinas—usa ka panahon diin ang mabulukon nga mga suga ug parol mopasanag pag-usab sa mga komunidad ug magdala og kainit, paglaum ug kalipay sa pagsaulog. /