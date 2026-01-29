Misukarap ang Rockets batok Spurs

Nagpakatap og 28 puntos, 16 rebounds ug lima ka blocked shots ang batan-ong higanteng si Victor Wembanyama aron pangulohan ang kadaugan sa San Antonio Spurs batok sa host Houston Rockets, 111-99, kagahapon, Huwebes, Enero 29, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Spurs nalubong og 16 puntos, 43-59, sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter ug wala kini nakalabaw hangtod sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.
Inanay nga ninggukod ang Spurs hangtod nailog nila ang labaw sa labing unang higayon, 79-78, human sa finger roll layup ni Dylan Harper sa nahabiling 2:15 minutos sa 3rd quarter.
Gisugdan sa Spurs ang 4th quarter pinaagi sa 11-0 run, nga naghatag kanila og 95-86 nga labaw. Ning maong kalit nga pagbulhot sa opensa sa Spurs, si Wembanyama nimugna og siyam ka puntos lakip na niini ang lima ka freethrows.
Napahak sa Rockets ang labaw sa Spurs ngadto na lang sa lima ka mga puntos apan human niini, nimugna og 10-4 run ang Spurs aron pagposte og 107-96 nga labaw sa nahabiling 2:30 minutos.
Human niini, kontrolado na sa Spurs ang kombati hangtod na sa hingpit nilang kadaugan.
Sa kadaugan, napahugtan sa Spurs ang ilang paggunit sa ikaduhang luna sa Western Conference dala ang 32-15 nga rekord.
Si De’Aaron Fox nidugang og 18 puntos alang sa Spurs, niamot og 17 puntos si Keldon Johnson samtang ningtampo og 16 puntos matag usa sila si Stephon Castle ug Harper.
Ang Rockets, nga nagpabilin sa ikaupat nga puwesto sa Western Conference bitbit ang 28-17 nga rekord, gipangulohan ni Amen Thompson pinaagi sa iyang 25 puntos, nitunol og 24 puntos si Kevin Durant samtang nihatag og 18 puntos si Alperen Sengun. / Gikan sa wires