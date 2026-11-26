Nakigpinusilay sa kapulisan ang sakop sa gun-for-hire sa Sityo Curva, Barangay San Vicente, Lungsod sa Liloan, Cebu niadtong hapon sa Huwebes, Nobiyembre 26, 2026.
Kini maoy gikompirmar ni Police Master Sgt. Richard Ares, imbestigador sa Liloan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, human gikaengkwentro nila ang grupo ni alyas Jonas, lumad nga taga Barangay Owak, Lungsod sa Asturias.
Nasayran nga bag-ohay lang nag-abang sila si Jonas sa maong lugar.
Matod pa niini nga pulos nalambigit sa ginadiling drugas ang grupo nilang Jonas.
Gikataho sab nga maoy responsable sa pagpadagan sa ilegal nga drugas sa pipila ka lugar sa ilang dapit.
Giingo’ng ang grupo ni Jonas mag-istambayan sa bakante nga luna sa San Vicente, Liloan.
Ang mga residente naalarma sa pundok sa mga lalaki nga giingong mga armado, hinungdan nga gi-report sa kapulisan.
Sa dihang nitubag sa alarma ang kapulisan, naabtan ang upat ka armado’ng lalaki ug sa ilang kakurat nga adunay mga polis namusil sila sa responding team.
Nahitabo ang enkuwentro, samtang nagdinagay aron sa pag-ikyas ug nagsige sab og tira ngadto sa mga polis.
Aksidente nga naunay si Jonas sa pagpabuto og armas sa iyang kauban nga giila nga si Retchie.
Nakasibat si Richie ug laing kauban nga si alyas Nilo, samtang ang lain pang kauban nga si alyas Bong ang nakorner sa kapulisan, matod pa ni PMSG Ares.
Sa sayo pa, si Retchie gipangita na kaniadto sa dihang gironda ang ilang balay niadtong Hulyo 2026 gumikan sa paghupot og armas.
Gipangita sab sila sa kapulisan sa Asturias gumikan sa mga ilegal nga kalihukan niini.
Makig-alayon ang kapulisan sa Liloan, sa ubang unit, ug sa Asturias Police Station samtang nagpadayon ilang hot pursuit operation.
Gisubay sab nila ang ubang mga shooting incident diha sa Liloan kon wala bay koneksyon sa grupo nila ni Jonas.
Atol sa pagkasikop ni Jonas, nakuha ang .38 revolver adunay mga bala.
Samtang .22 revolver ang narekober sa possession ni Bong. / GPL