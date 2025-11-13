Misukol sa polis, 1 samdan, 2 sikop

Usa ang samaran samtang duha ang nadakpan sa nahitabong armed encounter tali sa kapulisan ug mga armado sa Barangay Taloot, Lungsod sa Argao alas 5:17 sa hapon, Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025.
Alas 4:49 sa hapon sa susamang adlaw, nakadawat og tawag ang Argao Municipal Police Station gikan ni Kapitan Virgilio Rizon sa Barangay Taloot kinsa nagpahibalo nga ang grupo ni John Michael Rodriguez armado ug wala matino ang kalibre sa armas ug usa kanila ang nagpasalba, busa dali nga niresponde ang mga polis ug girumbo ang dapit nga gi-report sa kapitan.
Apan sa ilang pag-abot sa lugar, ang mga suspek ang kalit lang nga namusil tumong sa mga polis ug gibawsan ang grupo ni Baguio.
Atol sa engkwentro, usa sa mga suspek nga si Clyd Alipunga, 18, nga taga Barangay Bagacay, Lungsod sa Sibonga ang naigo samtang ang duha ka kauban niini nga silang John Michael Rodriguez, 22, taga Taloot Argao ug ang 17-anyos nga si alyas Rowel ang nadakpan.
Dali nga gidala ang samaran nga si Alipunga sa Isidro Kintanar Memorial Hospital apan gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center.
Ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) nga niproseso sa crime scene nakakuha og 9 ka pakete sa gituohang shabu, usa ka revolver nga walay serial number, lima ka buhing bala, usa ka .45 pistol nga dunay tulo ka bala, usa ka .22 black widow magnum nga dunay tulo ka bala ug uban pa nga mga ebidensya sa lugar.
Ang mga suspek kasamtangan nga gikustodiya sa Argao Municipal temporary custodial facility samtang ang mga nakuhang ebidensya giduso sa PNP Regional Forensic Unit alang sa himuon nga forensic examination. / AYB