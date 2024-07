Misukol sa polis, patay

Patay ang suspetsado nga sakop sa usa ka robbery group nga nakaengkwentro sa kapulisan sa lungsod sa Argao, alas 12:50 sa kaadlawon, Huwebes, Hul­yo 26, 2024, sa Barangay Apo, bukirang dapit sa naasoy nga lungsod.

Ang namatay giila nga si Eugene Asentista, hamtong, lumolupyo sa naasoy nga dapit.

Sa follow up sa Superbalita Cebu nasayran nga ang kapulisan sa Argao nga gipangulohan sa ilang hepe nga si P/Maj. Janus Giangan niresponde sa alarma sa pagpabuto og armas sa maong dapit.

Sumala sa hepe nga sa ilang pag-abot sa dapit, ilang na­kit-an ang suspek nga lider sa robbery group nga si Roel Gomez ug duha ka mga sakop nga nagbitbit og pusil.

Si Gomez dunay mga kaso sa pagpanulis. Niadtong Pebrero ning tuiga, siya ang gitumbok sa usa ka magtiayon nga nanulis kanila.

Nasayran usab sa kapulisan nga siya dunay mga lima ka outstanding arrest warrants, lakip sa duha ka mga murder, usa ka attempted murder, usa sa possession of illegal substances, ug unlawful firearm discharge.

Dakpon unta siya sa kapulisan apan nakaeskapo si Gomez nagpabuto sa iyang armas kuyog sa usa ka Jemboy Mejares.

Dugang sa kapulisan, si A­sentista namusil sa naggukod nga kapulisan ug sa pagbalos sa otoridad, naigo kini.

Gidali sa pagdala sa Isidro C. Kintanar Memorial Hospital (ICKMH) sa Barangay Bogo, Argao, apan gideklarar nga dead on arrival (DOA) ni Dr. Erick Geyrozaga.

Nakuha sa posisyon ni Asentista ang 9mm pistol ug blue notebook nga listahan sa mga kauban niila sa maong robbery group, dason sa kapulisan.

Si Giangan nitug-an nga nakadawat sila og report nga si Gomez ug mga kauban nagpasalba hinungdan ilaha kining gi respondehan.

MANDO SA CPPO

Nimando ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga si Police Colonel Percival Zorilla sa tanang station commanders nga naa sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo pagpangita sa duha ka mga suspek nga nakaikyas atol sa engkwentro sa kapulisan sa Argao.

Matod ni Zorilla nga kining maong mga suspek naghatag matod pa og kasamok ug kahadlok sa mga residente sa bukirang dapit sa Argao ug mga kasikbit nga lungsod.

Tungod niini, kinahanglan nga ila ning madakpan sanglit duna ni pending warrant of arrests human gipangkiha sila sa nanglabay'ng mga panahon.

“May mga information nga nadawat nga kining mga tawhana maghatag og kahadlok didto sa taas sa kabukiran. Mao na ang atong kapulisan, ang akong mando nila ipada­yon nato ang atong operations against these people. Creating trouble and harassment sa mga nag puyo didto sa kabukiran ang gihimo ani nila,” matod ni Zorilla.

Gawas niini, matod ni Zorilla nga si Asentista, Gomez ug Mejares nangalambigit na sa lainlaing krimen sa Argao ug mga silingang lungsod, ilabi na sa bukirang dapit.

Sila ang itudlo sa mga kaso sa pagpamusil nga tungod ani daghang mga kaso ang ilang gipang-atubang sa korte. / DVG, AYB