Misulbong ang Rockets batok Magic

Nagpakatap og game-high 35 puntos si Kevin Durant samtang nidugang og double-double nga 30 puntos ug 12 rebounds si Alperen Sengun aron agakon ang hosts Houston Rockets ngadto sa overtime nga kadaugan batok sa Orlando Magic, 117-113, ning Lunes, Nobiyembre 17, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kanunay nga naggukod ang Rockets ning sangkaa ug sa dihang nalubong sila og 14 puntos sa 4th quarter, nagkumboya sila si Durant ug Alperen aron pabangunon ang ilang puwersa.
Sa nahabiling 25 ka mga segundos sa regulation period, nakamugna og puntos si Durant nga nakatabla sa duwa unya nakamugna sab og puntos si Alperen og puntos nga nakatabla na sab sa duwa sa nahabiling 0.2 segundos ug mao na kini ang nakapugos og overtime.
Sikit na kaayo ang engkuwentro sa overtime ug nakaginhawa lang og gamay ang Rockets dihang nakapuntos og mid-range jumper si Durant nga nakahatag sa Rockets og tulo ka mga puntos nga labaw sa nahabiling 10 ka mga segundos.
Ning puntoha, wala pa sa penalty ang Magic ug gipahimuslan kini sa Rockets pinaagi sa pag-foul hangtod nga napupos ang oras nga wala nakasuway pag-itsa ang Magic og potensyal nga makatabla nga tres.
Ang three-pointer ni Durant sa nahabiling 2:49 minutos sa regulation period maoy nakahatag sa Rockets og labaw, 95-94, sa labing unang higayon gikan sa ulahing bahin sa 4th quarter.
Human niini, hinugtanay na sa bakus ang gihimo sa duha ka mga puwersa.
Ang laing tres ni Durant sa nahabiling 21.9 segundos sa regulation period maoy nakatabla sa duwa, 100-100.
Sa return play, nakahigayon paghansak sa bola si Anthony Black aron ihatag pagbalik sa Magic ang labaw, 102-100, sa nahabiling 1.7 segundos.
Human niini mao ang na ang puntos ni Alperen nga nakapugos og overtime.
Ang Rockets, nga ningsaka sa 9-3 nga rekord, nakadawat sab og 16 puntos gikan ni Reed Sheppard, 12 puntos gikan ni Amen Thompson ug 10 puntos matag usa gikan nila ni Jabari Smith Jr. ug Aaron Holiday.
Ang Magic, nga nahagbong sa 7-7 nga rekord, gipangulohan ni Franz Wagner pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 26 puntos si Desmond Bane, niamot og 18 puntos si Black, nihatag og 15 puntos si Wendell Carter Jr. samtang nitampo og Tristan da Silva. / Gikan sa wires