Misunog sa iyang balay, nasikop

Gidakop sa kapulisan ang usa ka 41-anyos nga ulitawo human gireklamo nga maoy nisunog sa iyang kaugalingong panimalay alas 11:45 sa gabii niadtong Hunyo 1, 2026, sa Purok Nangka 4, Sityo Panaghiusa, Barangay Panadtaran, Lungsod sa San Fernando.
Ang suspek giila lamang sa alyas nga “Estong,” walay trabaho, residente sa maong lugar. Kasamtangang siyang gitanggong sa San Fernando Police Station ug kasong arson isang-at batok kaniya.
Sumala sa mga silingan, nakita nila ang suspek nga gituohang hubog ug posibleng ubos sa impluwensya sa ilegal nga druga sa wala pa nasunog ang iyang lawak.
Giingon sab sa mga silingan nga nakita nila ang suspek nga nigawas gikan sa balay sa dihang nagsugod na ang sunog.
Gigukod pa nila kini apan nakaikyas ug nahanaw sa maong dapit.
Matod ni FO1 Adrian Monteseno, imbestigador sa San Fernando Bureau of Fire Protection (BFP), positibong gitudlo sa mga saksi ang suspek nga maoy responsable sa sunog.
Human mapawong ang kalayo nakarekober ang mga imbestigador og posporo ug kandila gikan sa nasunog nga lugar nga mahimong makatabang sa ilang imbestigasyon. Apan sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ra gihapon ang suspek.
Nasuta sab sa mga awtoridad nga bag-o lang nakagawas ang suspek gikan sa pagkapriso tungod sa kasong trespassing. / GPL / AYB