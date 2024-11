Misuporta sa Otop Hub Cebu

Malipayong nagpahibalo ang Lamac Multi-Purpose Cooperative (Lamac MPC) nga karon usa ka cooperator sa One Town, One Product (Otop) Hub Cebu, kauban ang Department of Trade and Industry (DTI).

Usa ka dakong garbo alang sa Lamac MPC ug andam nga motampo ug magtabang sa pagpalambo sa mga produkto sa Visayas ug sa tibuok nasod.

Kini ang ikaunom nga Otop hub sa Central Visayas ug opisyal nga giablihan niadtong Septiyembre 26, 2023, sa 2nd floor sa Ayala Center Cebu nga maghatag og komportable ug sayon nga access alang sa tanan.

Ang Otop Philippines usa ka programa sa DTI nga naghatag og talagsaong plataporma alang sa mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sa lainlaing rehiyon.

Sa Otop Hubs, sama sa anaa sa Cebu, ang matag lungsod adunay lugar nga magpakita ug magbaligya sa ilang labing nindot nga produkto nga nagrepresentar sa ilang lugar.

Uban niini, mapalambo ang atong lokal nga ekonomiya ug mahatagan og daghang oportunidad ang mga negosyanteng Pilipino nga modangop sa mas daghang merkado.

Ang Otop Hub Cebu dili limitado sa pagkaon, daghang nagkalainlaing produkto nga nagpakita sa talento ug kinaadman sa mga lokal nga magtutukod ug tiggama.

Naglakip kini og pagkaon sama sa mga produkto sa cacao, kape, coco-based products, processed fruits ug nuts, ug processed foods nga adunay kalidad ug lami nga bisa’g ang mga bisita sa Ayala Center Cebu maaghat nga mosulay.

Dunay mga produkto nga gikan sa kawayan sama sa woven handicrafts, mga personal nga dekorasyon, ug mga gamit sa panimalay gihimo pinaagi sa abilidad ug tradisyon nga gibahinbahin sa daghang henerasyon.

Ang mga sinina ug mga pinalamihang dekorasyon usab makita sa Otop Hub nga nagpakita sa panginahanglan sa paggamit sa atong mga lokal nga produkto ug matukod ang atong kaugalingong istilo.

Ang Otop Hub Cebu maoy labing angay nga destinasyon alang sa mga pasalubong. Kung nangita ka ug orihinal ug masinati sa pagdayeg sa produkto sa Visayas ug silingan nga rehiyon sama sa Bohol, Negros Oriental, ug Siquijor.

Ang mga lokal nga produkto diri ug sagol gikan sa mga produkto sa Lamac MPC ug ubang Otopreneurs nagpadayag sa kultura sa matag lugar sa pinasahi nga pamaagi.

Kung nangita ka og mabulokon nga regalo para sa imong pamilya, higala, o para sa imong kaugalingon, ania na ang imong gipangita! Ayaw paglangan, adto na sa Otop Hub Cebu aron masinati ang kalidad ug lokal nga pagkaong Bisdak ug crafts nga gihatag sa mga Otopreneurs sa rehiyon.

Magmalipayong pagtagbaw sa imong gusto ug suportahi ang mga lokal nga produkto!