Misuway sa pagsunog sa ilang balay, gidakop

Usa ka 23 anyos nga lalaki gidakop sa Talamban Police Station human nisuway sa pagsunog sa ilang balay sa Sitio Center, Barangay Bacayan, Dakbayan sa Sugbo alas 7:30 sa gabii sa Martes, Hulyo 2, 2024.

Ang suspek nga gipusasan sa mga polis giila sa alyas nga John Lloyd, 22, ulitawo, maintenance sa usa ka construction supply company, nagpuyo ra usab sa maong lugar.

Matod ni Police Major Alvino Enguito, hepe sa Talamban Police Station, nga nangayo og police assistance ang mga silingan sa suspek tungod sa kahubog niini ug nagmaoy usab.

Giduslitan sa suspek ang kurtina sa ilang balay hinungdan nga misilaob apan dali nga natabang pagpawong sa mga silingan. Dali usab nga niresponde ang mga bombero apan napawong na ang kayo sa ilang pag abot.

“Nakainom man gud ni siya mao ning medyo nagmaoy. Iya gyud nga nasigaan nya napawong ra sa mga residente, “ matod ni Enguito.

Giangkon sa suspek nga nakainom siya ug giyawyawan usab siya sa usa sa mga miyembro sa iyang pamilya.

Apan wala siya niangkon nga iyang sunogon ang ilang balay sanglit igo ra niya giduslitan sa posporo ang kurtina.

Iya lang matod pa kadto nga gihimo tungod sa iyang kalagot sa iyang pamilya, ilabi na sa iyang inahan.

Matod niya siya ang gisaligan sa ilang pamilya ilabi na sa pagpangita og kwarta alang sa ilang konsumo sa balay. Wala na sila tagda sa ilang amahan ug siya ang nanginabuhi alang sa iyang pamilya nga maoy nakaingon nga napungot siya.

“Katong hitaboa dili gyud to tinuyoan. Nada ra gyud ko sa kalagot. Parti anang sunog-sunog wala gyud na kay naa man ang igsuon sa akong inahan, iyaha man ko gigakos,” matod ni John Lloyd.

Nidugang siya nga nagmahay usab siya sa iyang gihimo kay nahubog siya niadtong mga tungora.

Pag-abot sa mga polis sa lugar ug sa dihang dakpon na unta, giingong nilugnot ni kay dili magpadakop hinungdan nga gilayog siya ug gidala sa police station sa Talamban.

Mag-atubang og daghang mga kaso ang suspek, sama sa disobedience to person in authority, alarm and scandal ug arson. / AYB