Misyon ni Yap: agakon ang Bossing sa finals

Sa iyang pagduwa sa Blackwater Bossing, gipabuhagay ni James Yap nga ang i­­yang misyon mao ang pagtabang sa team nga ma­kasulod sa finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup.

Nanghinaut ang kanhi two-time MVP nga mao sab unta kini ang tumong sa iyang mga kauban hilabi na ang mga batan-on.

Ning sayong bahin sa elimination round, gipasabot ni Yap nga nakatutok una siya kon unsaon pagtabang ang Bossing nga makasulod sa playoff.

“Siyempre, ‘yung goal talaga is makapasok sa next round kasi ‘yung last conference, hindi maganda ‘yung standing namin,” matod ni Yap nga napatik sa www.pba.ph.

Nibahar na man tuod ang duwa sa 42 anyos nga si Yap apan makapaambit siya sa iyang kasinatian ngadto sa batan-on niyang mga kauban aron mas maninguha kini sa matag tahas.

“’Yung goal na ‘yung gusto kong iparating din sa mga bata na we need to play as a team,” dugang ni Yap. / ESL