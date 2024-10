Mitabang pagtago ni Roque kasuhan

Gipahimangnoan sa Philippine National Police (PNP) ang “coddlers” ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque taliwa sa arrest order nga giluwatan sa House of Representatives.

Sa press conference niadtong Lunes, Septiyembre 30, ang tigpamaba sa PNP nga si Colonel Jean Fajardo niingon nga ang PNP dili magpanuko sa pagpasaka og kaso batok sa mga motabang sa pagtago ni Roque.

Sa usa sa mga online episodes sa “The Spox Hour” ni Roque, niingon si Roque nga gilangan niya ang pagsibya sa iyang online nga programa aron dili masubay sa PNP.

Si Fajardo niingon nga ang mga taho nga adunay nakitang Roque sa Central Luzon ug Calabarzon nahimong negatibo.

“Ang babala natin doon sa mga nagkakanlong sa mga wanted persons, ‘yung mga pinaghahanap ng batas not only kay Atty. Harry Roque at iba pa pong high-profile individuals, meron kayong mabigat na kakaharaping kaso.." matod niya.

Nagtagutago si Roque human ang quad committee sa House of Representatives nipahamtang kaniya sa pag-aresto human nagdumili sa pagsumite sa mga dokumento sa imbestigasyon sa panel sa posibleng kalambigitan tali sa pagdagsang sa mga ilegal nga operasyon sa Pogos, illegal drug trade, anomalous land acquisition, ug extrajudicial killings (EJKs) sa panahon sa administrasyong Duterte, lakip na ang iyang tax records ug statements of assets, liabilities and net worth. / TPM /SunStar Philippines