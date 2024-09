Mitago ni Quiboloy kasuhan

Ang hepe sa Philippines National Police (PNP) nga si General Rommel Marbil nisaad sa Dominggo, Septiyembre 15, 2024, nga ipadayon ang mga kaso batok sa mga nagtago kanhi sa napriso na karon nga lider sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Sa usa ka pamahayag, si Marbil niingon nga ang usa ka hingpit nga imbestigasyon nga nagtumong sa pagpanubag niadtong mitabang kang Quiboloy sa paglikay sa pagpatuman sa balaod nagpadayon na, diin ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang nanguna sa paningkamot.

"We will not tolerate any form of obstruction to justice. Our investigation aims to identify those who knowingly provided refuge to Quiboloy, and we will ensure they face appropriate legal consequences," matod ni Marbil.

"Obstruction of justice is a serious offense, and those who aided in shielding Quiboloy from law enforcement will be charged accordingly. The law is clear—no one is above it, and those who helped Quiboloy will be held accountable," dason ni Marbil.

Ang CIDG anaa na sa proseso sa paghipos sa mga ebidensiya ug pagseguro nga mapasakaan sa hustisya ang mga kakunsabo sa pagtago sa pugante.

Gihatagan og gibug-aton ni Marbil nga dili makalikay si Quiboloy sa iyang mga migukod kon wala ang tabang sa mga suod nga kaubanan, lakip na ang mga legal nga representante nga aktibong nagpahisalaag sa mga awtoridad bahin sa iyang nahimutangan.

Si Quiboloy ug ang iyang upat ka kaubang akusado, nag-atubang og daghang kaso, lakip na ang child sexual abuse ug qualified human trafficking, na-corner sulod sa KOJC compound human sa makuti nga planong pag-atake sa mga pwersa sa kapulisan. Sa kadugayan napugos siya sa pagpadayag sa iyang kaugalingon human ang mga pulis mihatag og 24-oras nga ultimatum.

Kasamtangang gitanggong si Quiboloy sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame samtang ang iyang kaubang akusado gimanduan nga ibalhin sa Pasig City Jail. Ang self-appointed nga anak sa Diyos misang-at og mosyon alang kang Quiboloy ug sa usa sa iyang kaubang akusado nga si Ingrid Canada nga ipailalom sa ospital o house arrest tungod sa iyang edad ug kondisyon sa panglawas.

Gimando hinuon sa korte ang PNP nga mohimo og full medical examination kang Quiboloy sa mga doktor sa gobyerno. Niadtong Biyernes, si Quiboloy ug upat niya ka kaubang akusado ni-plead not guilty sa kasong gipasaka batok nila. / TPM / SunStar Philippines