Mitambag si Tyson ni Spence

Gitambagan ni American boxing heavyweight legend Mike Tyson ang iyang kababayang si Errol Spence Jr. nga kalimtan na niini ang iyang pilde batok ni Terence Crawford ug mobalik na sa pag-away.

Si Spence, 34, wala pa naghunahuna sa pagbalik og away human sa iyang 9th round TKO nga pagkapilde batok ni Crawford niadtong Hulyo sa niaging tuig sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.

Alang sa mga eskperto, 50-50 ang purohan sa panagharong nila ni Spence ug Crawford apan puwerte ka lahi ang resulta.

Hingpit nga dominasyon ang gihimo ni Crawford ning maong away diin sulod sa tulo ka mga higayon nga iyang gitumba si Spence.

Ning maong kadaugan, nahimong two-time undisputed champion si Crawford, ning higayuna sa welterweight division.

Puwerte ka hugno sa abaga ni Spence human sa ilang away ni Crawford ug daw nawad-an kini og gana nga moaway pagbalik.

Apan gipasabot ni Tyson, ang pagsuway og bangon gikan sa dakong kapildihan makatabang aron mas mahashasan pa ang abilidad sa usa ka boksidor.

“The sky’s the limit, man. That doesn’t mean nothing,” tambag ni Tyson ngadto kang Spence nga napatik sa www.boxingscene.com.

“A loss to somebody like that means nothing. He can still make a lot of money if he returns.”

Nasugdan na unta ang negosasyon kabahin sa rematch nila ni Spence ug Crawford apan nahugno kini human nipaubos si Spence og cataract surgery sa iyang tuo nga mata.

Tungod niini, nakadesisyon si Crawford nga mosaka og timbang.

Kon tumanon ni Spence ang tambag ni Tyson, puwede sab kining mosaka og timbang.

“That’s what life’s about. You just don’t get discouraged. Fighting emulates life. In life, we’re gonna lose whatever,” dugang ni Tyson. / ESL