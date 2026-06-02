Mitambong og debut gi-rape

Incoming Grade 12 nga estudyante nga nitambong sa debut party sa iyang classmate ang nabiktima sa pagpanglugos, niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, sa Barangay Langtad, Dakbayan sa Naga.
Ang biktima nga gitago sa alyas nga Kylie, 17, taga Barangay East Poblacion, Dakbayan sa Naga.
Samtang ang suspek giila nga si alyas Timothy, 24, Senior High School student nga taga Barangay Awihao, Dakbayan sa Toledo kinsa ig-agaw sa birthday celebrant.
Sigon sa imbestigasyon ni Police Staff Sgt. Catherine Rose Villegas, sa Women’s and Children Protection Desk (WCPD) nga nahinabi sa Superbalita Cebu, asoy ni Kylie nga ni-attend siya og birthday party sa usa ka venue nga tapad sa beach resort sa Brgy. Langtad, Naga niadtong Dominggo, Mayo 31, 2026.
Matod pa ni PSSGT. Villegas nga una kadtong encounter sa biktima ug suspek, diin human sa party nibalhin ang ubang mga bisita sa tupad nga beach resort alang sa after party.
Aduna sila’y laing mga kauban sulod sa giabangan nga lawak sa maong resort.
Giingong nagtagay og ilimnong makahubog ang maong grupo hangtod nga nakadlawnan ug nianang sayo sa buntag sa Lunes nangatulog sila sa maong kuwarto.
Apan sa mga alas 8:00 sa buntag, nakamatikod si Kylie nga diha sa iyang tupad si Timothy nga nanghinol sa pribadong bahin sa iyang lawas.
Wala makapangayo og tabang ang biktima gumikan kay gidaog siya sa kahadlok ug nilampos ang suspek sa iyang dautang tuyo sa dalaga.
Human sa hitabo, gitawgan sa biktima ang iyang maguwang babaye aron nga magpa-rescue ug nitug-an sa iyang gidangatan.
Gi-report sa kabanay sa biktima ang maong pagpanglugos hinungdan nga nilusad og operation ang Naga police ug nadakpan ang suspek nianang pagka ala 1:30 sa hapon, Lunes, Hunyo 1. Ang suspek wala moangkon sa krimen ug wa sab mohimakak.
Gikatakdang kasong rape ang iyang atubangon base unya sa resulta gikan sa pink room sa Vicente Sotto Memorial Medical Center diin ipa-examine ang biktima. / GPL