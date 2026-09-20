Mitanyag og P1K sa single mom bugti sa pakighilawas, gidakop

Gipusasan ang usa ka construction worker human kini mihimo og malaw-ay nga buhat sa Brgy. Candaguit, lungsod sa Sibonga, alas 10:40 sa gabii, Sabado, Septiyembre 19, 2026.
Gitanggong karon sa Sibonga Police Station ang suspek nga si Ignacio Delos Santos, 31, ulitawo ug molupyo sa Sitio Bulalacao, Brgy. Nug-as, lungsod sa Alcoy.
Mag-atubang kini og kasong kalapasan sa Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act.
Ang biktima giila sa alyas nga "Alice," 26, usa ka single mom ug molupyo sa Brgy. Lindogon, Sibonga, kinsa nagpatabang sa kapulisan.
Matud pa ni Police Corporal Vanesa Ibarra, imbestigador sa Women’s and Children Protection Desk (WCPD) sa Sibonga Police Station, sa iyang pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, nga namista ang biktima sa iyang higala sa Brgy. Candaguit.
Pagkahuman, nag-atang kini og Ceres Bus aron mopauli.
Ang suspek, kinsa nagtrabaho sa construction sa maong dapit, miduol kaniya ug misulti nga nasayop siya sa pag-atang ug angay didto siya sa pikas lane sa karsada.
Apan matud ni Corporal Ibarra, nakugang ug nahadlok ang biktima dihang nikalit og tanyag ang suspek kaniya og P1,000 aron makighilawas.
Gihikap ug gihapuhap usab sa suspek ang wala nga kilid sa lawas sa biktima.
Swerte hinuon kay adunay kapulisan nga nagpahigayon og police visibility sa maong lugar.
Daling giduol sa biktima ang mga polis aron isumbong ang gihimo sa suspek.
Gipadayag ni Corporal Ibarra nga nangayog pasaylo ang suspek sa iyang nabuhat ug miangkon nga naibog siya sa biktima tungod kay sexy, puti, ug nagsul-ob og romper.
Apan wa kini dawata sa biktima ug desidido kini nga ipadayon ang kaso aron makatilaw og leksiyon ang suspek. / GPL