Mitchell, Jones nagpakasal na

Human sa dul-an duha ka tuig nilang panag-uyab, gipakaslan na ni Cleveland Cavaliers star Donovan Mitchell si Grammy Award-winning singer Coco Jones niadtong Dominggo, Agusto 2, 2026 (PH time), sa Greenwich, Connecticut.
Gitambungan og ubay-ubay nga bantugang mga atleta ang ilang kasal nga naglakip nila ni Bam Adebayo sa Miami Heat, Josh Hart ug Jalen Brunson sa National Basketball Association (NBA) champion New York Knicks ug ang bag-ohay lang nabalhin sa Philadelphia 76ers gikan sa Boston Celtics nga si Jaylen Brown.
Sa wedding reception, nakuhaan og video nga nanayaw sila si Brunson ug Brown nga nag-viral sa social media. / Gikan sa wires