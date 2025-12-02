Mitchell miagak sa Cavaliers

Nagpakatap pg 43 puntos si Donovan Mitchell aron agakon ang Cleveland Cavaliers sa kadaugan batok sa hosts Indiana Pacers, 135-119, sa Martes, Disyembre 2, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Mitchell kinsa nirehistro og 16 of 27 fieldgoals, nakadugang sab og siyam ka rebounds ug unom ka assists.
Nihatag og saktong suporta ni Mitchell mao si Jaylon Tyson kinsa niamot og 27 puntos og team-high 11 rebounds alang sa Cavaliers samtang ningtampo og 13 puntos matag usa sila si Evan Mobley ug DeAndre Hunter.
Ning sangkaa, ang Pacers wala na gyud nakatilaw sa labaw human sila nakabintaha sa pagsugod sa duwa, 2-0.
Ang Cavaliers nga ningsaka sa 13-9 nga rekord, kaduha ka higayon nga nakalabaw og 21 puntos apan napahak kini sa Pacers, 66-54, sa halftime.
Ning-aksiyon pa pagsikit ang Pacers sa 3rd quarter apan nakasutoy pagbalik ang opensa sa Cavaliers sa 4th quarter ug ninglahos na sila paingon sa kadaugan.
Mahinungdanon kining kadaugan alang sa Cavaliers gumikan kay nakapabuhi kini og balik sa ilang morale human sila nakasinati og tulo ka sunodsunod nga kapildihan.
Nakuha sa Cavaliers ang kadaugan bisan wala ang ilang mga pambatong sila si Darius Garland, Jarrett Allen, Max Strus, Lonzo Ball, Larry Nance Jr., ug Sam Merrill.
Ang Pacers nga nahagbong sa 4-17 nga rekord, gipangulohan ni Pascal Siakam pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 21 puntos si Andrew Nembhard, samtang si Garrison Mathews kinsa mao pa la’y pagpirma sa ikaduha niyang 10-day contract sa Pacers, niamot og 15 puntos, tanan pulos gikan sa freethrow area. / Gikan sa wires