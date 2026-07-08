Mitchell mipirma'g contract extension

Niuyon si All-NBA star guard Donovan Mitchell sa upat ka tuig nga maximum contract extension nga nagbalor og $273 million nga tanyag sa Cleveland Cavaliers.
Ang kontrata nga molanat hangtod sa 2030-31 season sa National BAsketball Association (NBA), adunay player option sa katapusang tuig niini ug hasta full trade kicker.
Kini maoy ikaduhang contract extension nga nadawat ni Mitchell gikan sa iyang paghiabot sa Cavaliers niadtong 2022.
Isip Cavalier, si Mitchell nag-average og 27.9 puntos.
Sa kinabuk-an, nag-average siya og 25.1 puntos apil dihang nagduwa pa siya sa Utah Jazz. / Gikan sa wires