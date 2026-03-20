Mitchell nakasinati og bun-og sa mata

Wala nakaduwa ang usa sa mga pambato sa Cleveland Cavaliers nga si Donovan Mitchell apan taliwala niini, nakamaneho gihapon sila pagbuntog sa host Chicago Bulls, 115-110, kagahapon, Biyernes, Marso 20, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Nakapalta si Mitchell gumikan kay nakasinati kini og bun-og sa iyang wa nga mata human iyang gikabangga si Evan Mobley atol sa praktis sa Cavaliers sa sayong bahin ning semanaha.
Niduwa pa si Mitchell niadtong Miyerkules, Marso 18, batok sa Milwaukee Bucks apan gihasol kini sa angol sa iyang mata hinungdan nga nakadesisyon kini nga magpaalim una mobalik sa pagduwa./ Gikan sa wires