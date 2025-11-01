Mitchell napiang, Cavs moaway nga samdan

Nadugang sa injured list sa Cleveland Cavaliers ang ilang pambato nga si All-Star guard Donovan Mitchell kuyog si Jarrett Allen.
Si Mitchell di makaduwa batok Toronto tungod sa left hamstring tightness, samtang si Allen out pud tungod sa injury sa iyang wala nga ring finger.
Dili ra ang duha maoy problema sa Cavs kay wa gihapon makaduwa sila Darius Garland (toe injury) ug Max Strus (foot injury).
Si Mitchell ga-average og 28 puntos matag-duwa, samtang si Allen adunay 14.0 puntos ug 7.0 nga average. / RSC