Mitigbas, mibawos og dunggab ang managsilingan, 1 patay

Patay ang usa ka 78-anyos nga lalaki human gitigbas sa iyang 60-anyos nga silingan alas 5:30 sa kaadlawon niadtong Lunes, Septiyembre 29, 2025, sa Sityo Lamak, Barangay Pondol, Lungsod sa Balamban.
Ang biktima giila nga si Pedro Cabeke Padollo nga dunay kapuyo ug residente sa maong dapit.
Si Padollo dead on arrival sa tambalanan human nakaangkon og samad dinunggaban sa walang bahin sa ilok.
Ang suspek nga si Rolando Lauron Borja, 60, minyo ug silingan sa biktima, napusasan ug gitanggong karon sa Balamban Police Station samtang giandam ang kasong Homicide batok kaniya.
Si Police Lt. Col, Ruel Burlat , hepe sa Balamban Police Station, nibutyag sa Superbalita Cebu nga ang biktima maoy unang nanulong sa panimalay sa suspek.
Giingong nagdala si Padollo og sundang ug isog kaayo nga nagsinggit-singgit atubangan sa balay sa suspek.
“Lan, gawas diha magtiwas ta wala pa ta nahuman,” kini matod pa sa biktima sumala ni Lt. Col. Burlat.
Samtang nagbitbit ang biktima sa sundang, iyang gitigbas ang jalousie sa bintana sa panimalay ni Borja.
“Gilili sa suspek sa bintana, sus giduslak man hinuon ang biktima sa sundang hapit maigo iyang mata,” dugang ni Burlat.
Sa hilabihang kalagot ug kahadlok, nigawas si Borja sa ilang panimalay ug pag-abli niya sa pultahan, gidiretso siya sa pagtigbas sa biktima.
Nakaangkon si Borja og samad sa walang bahin sa nawong ug hapit maputol ang walang dunggan.
Nakahigayon ang suspek sa pagbawos ug nadungaban niya sa ilok ang biktima.
Nasayran nga ang sinugdanan sa away sa duha ka silingan nanukad sa mga punoan sa saging nga gipamutol niadtong miaging semana.
Ang suspek nga si Borja ang nisukmat sa biktima kon si kinsa ang namutol sa mga saging nga iyang gitanom.
Ang biktima nitubag sa suspek kon nganong mangutana pa kini nga dili man iyahang yuta.
Nagkalalis sila kay si Borja nirason nga wala siya mopirma sa deed of sale diin gibaligya sa iyang anak ang yuta. / GPL