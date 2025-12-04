Mitigbas sa misis nahinumdom sa ilang pait nga kagahapon

Gipriso ang usa ka bana human niya tigbasa ang iyang misis niadtong Martes, Disyembre 2, 2025, sa alas 4:00 sa hapon, sa Purok Uno, Barangay Tambongon, Lungsod sa San Remigio.
Ang biktima giila nga si alyas Gemma, 64, residente sa maong lugar, nakaangkon og samad sa iyang wala nga bahin sa bukton.
Ang suspek nga nadakpan mao ang iyang bana, si alyas Poloy, 69, usa ka mag-uuma.
Sumala ni Police Master Sgt. Erwin Labong, imbestigador sa San Remegio Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nagkalalis ang magtiayon.
Hubog ang suspek atol sa hitabo ug nagyawyaw nga gitubag sa asawa nga niresulta sa mainitong panaglalis.
Nilakaw na unta ang biktima apan kalit siyang gitigbas sa suspek gamit ang sundang.
Bisan nasamad, nakadagan si Gemma ug nakapangayo og tabang sa iyang mga kabanay ug mga barangay tanod, hinungdan nga nadakpan da-yon ang suspek.
Gibutyag ni PMS Labong nga ang pagyawyaw sa suspek kon mahubog pirmi nakasentro sa asawa ug ngano nga nibalik pa kini sa ilang lugar.
“Basta mahubog ning suspek magyawyaw pirmi. Puntariya sa yawyaw ang asawa kay nganong mibalik sa ilang lugar,” sumala ni PMS Labong.
Wala na magtipon ang magtiayon ug sa silingan na lang ang ilang gipuy-an.
Ang ilang mga anak nga naanad na nga kanunay maglalis ang ilang ginikanan, ilabi na kon hubog ang amahan, nagtuo nga natural lang kadto nga away.
Wala sila magdahom nga gitigbas na diay ang ilang ina-han.
Ang suspek gi-inquest na niadtong Huwebes sa buntag ug pasakahan og kasong frustra-ted parricide. / GPL