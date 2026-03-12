Mitiurok ang Rockets sa Denver
Gipangpusgay sa host Denver Nuggets ang Houston Rockets, 129-93, kagahapon, Huwebes, Marso 12, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gilupig sa Nuggets ang Rockets sa hinakutay og puntos sa tanang quarters aron iposte ang 36 puntos nga kadaugan, nga maoy labing dako nilang nahimo sa 2025-26 season.
Sa kadaugan, ang Nuggets nakapatong na sa ikalimang luna sa Western Conference dala ang 40-26 nga rekord.
Ang mas mahinungdanon, nakatali na sila og 3-1 nga rekord batok sa Rockets, nga naa sa ikatulong dapit sa West dala ang 40-25 nga rekord.
Kon mahitabo nga magkapareha og rekord ang duha ka mga kampo inig human sa regular season– nga posible gyud mahitabo hilabi na kay nagsikitsikit ang standings sa West – ang Nuggets maoy makadaog sa tie-breaker.
Unom ka mga magduduwa sa Nuggets ang nakamugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 30 ni Jamal Murray.
Nidugang og 19 puntos si Christain Braun alang sa Nuggets, niamot og 17 puntos si Cameron Johnson, niamot og triple-double nga 16 puntos, 12 rebounds, ug 13 assists si Nikola Jokic, nimugna og 14 puntos si Tim Hardaway Jr. samtang nitampo og 12 puntos Jonas Valanciunas.
Kini maoy ika-25 nga triple-double nga nahimo ni Jokic sa season, nga nagpahimo kaniyang labing unang magduduwa sa kasaysayan nga nakarehistro og labing menos 25 ka triple-doubles sulod sa upat ka sunodsunod nga seasons.
Ang Rockets gipangulohan ni Amen Thompson pinaagi sa iyang 16 puntos, nihatag og 12 puntos si Josh Okogie, ning-amot og 11 puntos matag usa sila si Kevin Durant ug Jabari Smith Jr. samtang nitampo og 10 puntos si Alperen Sengun.
Kini maoy ikalimang higayon sa season nga wa motugot ang Nuggets nga adunay bisan usa ka magduduwa nga makaabot og 20 puntos.
Gikan sa 53-47 nga labaw sa halftime, ang Nuggets ningpabulhot sa ilang opensa pagsugod sa 3rd quarter aron sugdan pagdominar ang kombati. / Gikan sa wires